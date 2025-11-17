Samsung Galaxy S24 5G: శాంసంగ్ అద్భుతమైన 5G ఫోన్.. 30,000 రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్..!
మీరు కూడా మీ బడ్జెట్ పెంచకుండా ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నారా? అలా అయితే, ఈ కొత్త Samsung ఫోన్కి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం కావచ్చు.
ఈ శక్తివంతమైన Samsung ఫోన్ వేగవంతమైన పనితీరు, పదునైన డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్ను అందిస్తుంది, తక్కువ ధరకు ఫ్లాగ్షిప్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇంకా, క్యాష్బ్యాక్, EMI ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు వంటి అదనపు ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి, ధరను మరింత తగ్గిస్తాయి. ఎటువంటి ఆఫర్లు లేకుండా, మీరు ప్రస్తుతం రూ.45,000 కంటే తక్కువ ధరకు ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ డీల్ గురించి తెలుసుకుందాం.
ధర గురించి చెప్పాలంటే, Galaxy S24 యొక్క బ్లాక్ వేరియంట్ ప్రస్తుతం Amazonలో కేవలం రూ.41,810 ధరకు ఉంది, ఇది దాని లాంచ్ ధర కంటే దాదాపు రూ.33,189 చౌకగా ఉంది. ఇంకా, ఈ ఫోన్ పై ఒక ప్రత్యేక క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది, ఇక్కడ మీరు Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ కార్డ్ ఉపయోగించి రూ.1,254 వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు, దీని వలన ధర మరింత తగ్గుతుంది. మీరు పెద్ద డిస్కౌంట్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ మీ పాత పరికరాన్ని మార్చుకునే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తోంది, ఇది బ్రాండ్, కండిషన్. మోడల్ ఆధారంగా మీకు రూ.37,200 వరకు తగ్గింపును అందిస్తుంది.
ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ 6.2-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 2,600 nits వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. పరికరాన్ని పవర్ చేయడం స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 చిప్, గరిష్టంగా 8GB RAM , 512GB నిల్వతో జత చేయబడింది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, పరికరం ఆప్టికల్ స్టెబిలైజేషన్, 8K వీడియో సపోర్ట్తో 50MP ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది 12MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 10MP టెలిఫోటో లెన్స్ను కూడా కలిగి ఉంది. సెల్ఫీల కోసం, ఈ పరికరం 12MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. అదనంగా, ఈ పరికరం Android 16 ఆధారంగా శాంసంగ్ One UI 8ని నడుపుతుంది. ఈ పరికరం 4,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. 25W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.