Samsung Galaxy S24: శాంసంగ్ ప్రీమియం ఫోన్.. సగం ధరకే కొనుగోలు చేయచ్చు..!

Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24: శాంసంగ్ ప్రీమియం ఫోన్.. సగం ధరకే కొనుగోలు చేయచ్చు..!

Highlights

Samsung Galaxy S24: ఇటీవలే స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్‌తో శామ్‌సంగ్ విడుదల చేసిన గెలాక్సీ S24 మోడల్ ధర గణనీయంగా తగ్గింది.

Samsung Galaxy S24: ఇటీవలే స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్‌తో శామ్‌సంగ్ విడుదల చేసిన గెలాక్సీ S24 మోడల్ ధర గణనీయంగా తగ్గింది. ఈ శామ్‌సంగ్ ఫోన్ దాని లాంచ్ ధర కంటే వేల రూపాయల తక్కువకు అందుబాటులో ఉంది. ఫోన్ ధరను గణనీయంగా రూ.34,000 తగ్గించారు. ఇంకా, ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై బ్యాంక్ ఆఫర్‌లను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఈ శామ్‌సంగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్‌ల గురించి తెలుసుకుందాం...

Samsung Galaxy S24 Offers

ఈ కొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్-ఆధారిత మోడల్ Samsung Galaxy S24 రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లలో వస్తుంది: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB. బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.74,999, టాప్ వేరియంట్ ధర రూ.79,999. ఇది ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.47,999 ప్రారంభ ధరకు జాబితా చేయబడింది. ఈ ఫోన్ సేల్ సమయంలో అదనంగా రూ.700 తగ్గింపుకు అందుబాటులో ఉంది, అంటే దీనిని రూ.40,999 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Samsung Galaxy S24 Features

ఈ శాంసంగం ఫోన్ 6.2-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది 120Hz అధిక రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, 8GB RAM 256GB వరకు నిల్వతో జత చేయబడింది. ఈ Samsung ఫోన్ 4000mAh బ్యాటరీతో మద్దతు ఇస్తుంది. 25W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఉంది.

ఈ Samsung ఫోన్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రధాన కెమెరా, మరో రెండు 10MP మరియు 12MP కెమెరాలు ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 12MP కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ Android 14 ఆధారంగా OneUI 6పై నడుస్తుంది, Galaxy AIని కలిగి ఉంది.

