Samsung Galaxy S24 FE 5G Price Drop: ప్రైస్ డ్రాప్ అలర్ట్.. ఈ శాంసంగ్ ఫోన్ ఇప్పుడు కొనకపోతే మిస్ అయిపోతారు..!
Samsung Galaxy S24 FE 5G Price Drop: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 ఎఫ్ఈ 5జీని తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం. ఈ ఫోన్ అమెజాన్లో ఇప్పటివరకు ఉన్న అత్యల్ప ధరకు అంటే రూ. 34500 కంటే తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్రీమియం 5G ఫోన్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, ఫ్లాగ్షిప్ డిజైన్ ఉంది. ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 50MP ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది, దీని కారణంగా ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే అమెజాన్లో ఇప్పటివరకు లేని అత్యల్ప ధరకు కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 FE 5జీని గత సంవత్సరం శాంసంగ్ రూ. 59,999 ప్రారంభ ధరకు లాంచ్ చేసింది. కానీ అమ్మకానికి ముందు, ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు అన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్ల తర్వాత రూ. 34,500 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. శాంసంగ్ నుండి వచ్చిన ఈ ప్రీమియం 5G ఫోన్లో అమోలెడ్ డిస్ప్లే, ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, ఫ్లాగ్షిప్ డిజైన్ ఉన్నాయి. ఫోన్ ధర, ఆఫర్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 FE ప్రస్తుతం అమెజాన్లో గొప్ప డిస్కౌంట్ ఆఫర్తో జాబితా చేశారు. ప్రారంభ లాంచ్ ధర నుండి భారీ తగ్గింపు తర్వాత మీరు ఈ ఫోన్ని కేవలం రూ. 35,730కి పొందుతారు. మరోవైపు ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో దాదాపు రూ. 40,000 ధర పరిధిలో అందుబాటులో ఉంది.ఇది మాత్రమే కాదు, కంపెనీ ఈ ఫోన్పై ప్రత్యేక బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది, ఇక్కడ నుండి మీరు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లపై రూ. 1,250 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
దీని వలన ధర రూ. 34,500కి తగ్గుతుంది. దీనితో పాటు, ఈ ఫోన్లో EMI ఎంపికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇక్కడ నుండి మీరు రూ. 1,732 సులభ వాయిదాలలో పరికరాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనితో పాటు, వినియోగదారులు తమ పాత స్మార్ట్ఫోన్ని మార్చుకోవడం ద్వారా రూ. 33,700 వరకు తగ్గింపును కూడా పొందచ్చు.
స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మాట్లాడితే ఈ శాంసంగ్ ఫోన్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన Exynos 2400e చిప్సెట్, 8GB వరకు ర్యామ్ ఉంది. దీనితో పాటు, ఫోన్ పెద్ద 4,700 mAh బ్యాటరీ, 25W ఛార్జింగ్కు మద్దతును కూడా పొందుతుంది. కెమెరా గురించి మాట్లాడితే మీరు ఫోన్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను పొందుతారు, దీనికి 50MP ప్రైమరీ కెమెరా అందించారు. అలాగే, 12MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా, 8MP టెలిఫోటో లెన్స్ పరికరంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫోన్ ముందు భాగంలో 10MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.