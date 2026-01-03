Samsung Mobile Offers: షాకింగ్ ఆఫర్.. శాంసంగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్పై రూ.40000 డిస్కౌంట్..!
అమెజాన్ స్పెషల్ సేల్లో శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 5G (Samsung Galaxy S24 5G) భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది.
Samsung Mobile Offers: అమెజాన్ స్పెషల్ సేల్లో శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 5G (Samsung Galaxy S24 5G) భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఒరిజినల్ ధర కంటే చాలా తక్కువకే కొనుగోలు చేసే అవకాశం వచ్చింది. కస్టమర్లు దాదాపు సగం ధరలో ఈ ఫోన్ పొందవచ్చు. ఈ డీల్ ప్రస్తుతం అత్యుత్తమ ఫ్లాగ్షిప్ ఆఫర్లలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. శాంసంగ్ S-సిరీస్ మంచి పర్ఫామెన్స్, కెమెరాలు, ప్రీమియం డిజైన్కు పాపులర్. ఈ ఆఫర్ ధరతో మిడ్ రేంజ్ బడ్జెట్ కొనుగోలు దారులు కూడా శాంసంగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ని కొనుగోలు చేయగలరు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 5G ఇండియాలో రూ.74,999 ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయింది. అమెజాన్ సేల్లో 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.39,999కే అందుబాటులో ఉంది. కస్టమర్లకు సుమారు రూ.40,000 డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్కు ఇలాంటి పెద్ద ధర తగ్గింపు అరుదు. ఈ డిస్కౌంటెడ్ ధర గెలాక్సీ S24 5Gను వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రీమియం డివైస్గా మారుస్తుంది.
అదనపు బ్యాంక్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లు
అమెజాన్ పే యూజర్లు ఈ కొనుగోలుపై రూ.1,199 వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లో మంచి కండిషన్ పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఇస్తే రూ.20,000 వరకు అదనపు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అన్ని ఆఫర్లు కలిపి డీల్ చాలా మంది యూజర్లకు అఫోర్డబుల్గా మారుతుంది. ఈ బెనిఫిట్స్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్కు అప్గ్రేడ్ చేయడానికి తక్కువ ఖర్చుతో సహాయపడతాయి.
కాంపాక్ట్, ప్రీమియం డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 5Gలో 6.2 అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే ఉంది. స్క్రీన్.. స్మూత్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే వైబ్రంట్ కలర్స్, అద్భుతమైన బ్రైట్నెస్ లెవల్స్ ఇస్తుంది. స్క్రోలింగ్, గేమింగ్, వీడియో ప్లేబ్యాక్ స్మూత్, రెస్పాన్సివ్గా ఉంటుంది. కాంపాక్ట్ సైజ్ వల్ల ఫోన్ ఒక చేయితో అయినా వినియోగించడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది.
పవర్ఫుల్ పనితీరు, ప్రాసెసర్
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 5Gను ఎక్సినోస్ 2400 ప్రాసెసర్తో పవర్ చేస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ బలమైన పర్ఫామెన్స్, మెరుగైన పవర్ ఎఫిషియెన్సీ ఇస్తుంది. హెవీ అప్లికేషన్స్ ల్యాగ్ లేకుండా రన్ అవుతాయి. రోజువారీ వినియోగంలో మల్టీటాస్కింగ్ వేగంగా, నమ్మదగినదిగా ఉంటుంది. ఫోన్లో 512GB వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. స్టోరేజ్ లిమిటేషన్స్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు.
హై-రిజల్యూషన్ కెమెరా సెటప్
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 5Gలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. సెటప్లో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో ఉంది. 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 10MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. ఫొటోలు షార్ప్గా, యాక్యురేట్ కలర్స్తో, మంచి డైనమిక్ రేంజ్తో వస్తాయి. ఫోన్ 8K వీడియో రికార్డింగ్ 30 ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ ఎఫెక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 5Gలో 4000mAh బ్యాటరీ ఉంది. సాధారణ వినియోగానికి రోజంతా సులభంగా నడుస్తుంది. ఫోన్ 25W ఫాస్ట్ వైర్డ్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. వైర్లెస్ చార్జింగ్, రివర్స్ వైర్లెస్ చార్జింగ్ కూడా ఉన్నాయి. గెలాక్సీ S24 5G ఆండ్రాయిడ్ 14తో శాంసంగ్ లేటెస్ట్ One UIతో వస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ స్మూత్, ఫీచర్ రిచ్గా ఉంటుంది. శాంసంగ్ లాంగ్-టర్మ్ సాఫ్ట్వేర్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ హామీ ఇస్తుంది. ఫోన్లో IP68 రేటింగ్ ఉంది. నీరు, దుమ్ము నుంచి రక్షణ ఇస్తుంది. ఈ ప్రొటెక్షన్ డ్యూరబిలిటీ, లాంగ్-టర్మ్ రిలయబిలిటీ పెంచుతుంది.