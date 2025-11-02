Samsung Galaxy M06 5G: అమెజాన్ డీల్.. రూ. 8,999కే శాంసంగ్ ఫోన్..!
Samsung Galaxy M06 5G: దక్షిణ కొరియా టెక్ కంపెనీ శాంసంగ్ భారత మార్కెట్లో గణనీయమైన మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది. కంపెనీ గ్యాడ్జెట్లకు అన్ని విభాగాలలో అధిక డిమాండ్ ఉంది. బడ్జెట్లో శాంసంగ్ నుండి శక్తివంతమైన 5G ఫోన్ను మీరు కొనుగోలు చేయలేరని మీరు అనుకుంటే, మీరు తప్పు. Galaxy M06 5G ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ Amazonలో కేవలం రూ. 8,999కి అందుబాటులో ఉంది.
కొత్త ఫోన్ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, Airtel, Jio లేదా Vi యొక్క హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ మరియు అపరిమిత 5G డేటాను పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవడానికి మీరు 5G మద్దతుతో కూడిన పరికరాన్ని కొనుగోలు చేయాలి. ముఖ్యంగా, Galaxy M06 5G నాలుగు ప్రధాన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్లను అందుకుంటోంది, ఇది చాలా కాలం పాటు తాజా ఫీచర్లను అందుకుంటూనే ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది. స్పష్టంగా, ఇది బడ్జెట్కు గొప్ప విలువైన ఒప్పందంగా నిరూపించబడవచ్చు.
Galaxy M06 5G బేస్ మోడల్ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ Amazonలో రూ.8,999కి జాబితా చేయబడింది. 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను రూ.10,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. రూ.269 వరకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకుంటే గరిష్టంగా రూ.8,500 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
శాంసంగ్ ఫోన్ పెద్ద 6.7-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే, సొగసైన డిజైన్ను కలిగి ఉంది, ఇది 8mm మందం మాత్రమే కొలుస్తుంది. మంచి పనితీరు కోసం, ఇది MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. Android 15 ఆధారంగా OneUI 7.0పై రన్ అవుతుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్, ముందు భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. కంపెనీ నాలుగు సంవత్సరాల భద్రత, OS నవీకరణలను అందిస్తోంది. ఇది డజను 5G బ్యాండ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ పరికరం 5000mAh బ్యాటరీ 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.