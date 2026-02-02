  • Menu
Samsung Galaxy F70e: కెమెరా ప్రేమికులకు పండగే! రూ. 15 వేల లోపే శామ్‌సంగ్ నుంచి కొత్త 5G ఫోన్..!

Samsung Galaxy F70e: యూత్ ఐకాన్‌గా మారాలనే లక్ష్యంతో దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శామ్‌సంగ్ సరికొత్త అస్త్రాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది.

Samsung Galaxy F70e: యూత్ ఐకాన్‌గా మారాలనే లక్ష్యంతో దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శామ్‌సంగ్ సరికొత్త అస్త్రాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది. బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే యువతను ఆకట్టుకునేందుకు 'గెలాక్సీ F70' సిరీస్‌ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో నిత్యం యాక్టివ్‌గా ఉంటూ, కంటెంట్ క్రియేట్ చేసే 'జెన్-జీ' వినియోగదారులే లక్ష్యంగా ఈ ఫోన్లను తీర్చిదిద్దినట్లు కంపెనీ సంకేతాలిచ్చింది. ఫ్లిప్‌కార్ట్, శామ్‌సంగ్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్‌లలో ప్రత్యేకంగా లభించే ఈ సిరీస్, తన స్టైలిష్ లుక్ మరియు కెమెరా సామర్థ్యంతో మార్కెట్‌లో సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధమవుతోంది.

ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా రానున్న శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ F70e స్మార్ట్‌ఫోన్ డిజైన్ పరంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్‌తో లభించే ఈ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుంటే ఎంతో ప్రీమియంగా అనిపిస్తుంది. ఇందులో 6.7 అంగుళాల భారీ HD+ డిస్‌ప్లేను అమర్చారు. కేవలం పెద్ద స్క్రీన్ మాత్రమే కాకుండా, గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్ సమయంలో స్మూత్ అనుభూతిని అందించేందుకు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కూడా జతచేశారు. దీనివల్ల బడ్జెట్ ధరలోనే వినియోగదారులకు హై-ఎండ్ డిస్‌ప్లే ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఫోన్ పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ను వాడినట్లు సమాచారం. ఇది 5G కనెక్టివిటీతో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం 6GB వరకు ర్యామ్, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్‌లతో రానుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా చూస్తే, ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత సరికొత్త One UI 8 వెర్షన్‌పై పనిచేయడం విశేషం. దీనివల్ల యూజర్లకు సరికొత్త ఇంటర్‌ఫేస్, ఫీచర్లు అందుతాయి. భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను, నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం IP54 రేటింగ్‌ను కూడా అందించారు.

ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ ఫోన్‌లో 50MP ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండనుంది. సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కేటాయించారు. ఫోన్ ఛార్జింగ్ సమస్య లేకుండా ఉండటానికి ఏకంగా 6,000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు రెండు రోజుల పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుందని అంచనా. కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఇది ఒక గొప్ప వరమని చెప్పవచ్చు.

ధర విషయానికొస్తే గెలాక్సీ F70e సుమారు రూ. 10,000 నుంచి రూ. 15,000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇదే సిరీస్‌లోని మరో హై-ఎండ్ మోడల్ రూ. 30,000 లోపు ధరలో ఉండొచ్చని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 9న ఈ ఫోన్ అధికారికంగా లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉండగా, అప్పటి నుంచే పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ శామ్‌సంగ్ కొత్త సిరీస్ ఒక చక్కని ఎంపిక కానుంది.

