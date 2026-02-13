  • Menu
Samsung Galaxy A57 5G: సామ్‌సంగ్ నుంచి కొత్త సంచలనం.. రెండు కొత్త మోడళ్లు వస్తున్నాయ్..!

Samsung Galaxy A57 5GG: నేటి తరం యువత స్మార్ట్‌ఫోన్ స్టైలిష్‌గా ఉండటంతో పాటు పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు.

Samsung Galaxy A57 5GG: నేటి తరం యువత స్మార్ట్‌ఫోన్ స్టైలిష్‌గా ఉండటంతో పాటు పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. అందుకే సామ్‌సంగ్ తన కొత్త గెలాక్సీ A37 , A57 5G మోడళ్లను అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌తో తీసుకువస్తోంది. ముఖ్యంగా గెలాక్సీ A57 స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం 6.9mm మందంతో అల్ట్రా-స్లిమ్ మెటల్ బాడీని కలిగి ఉంటుందని లీకైన సమాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ రెండు ఫోన్లలోనూ 6.7-అంగుళాల సూపర్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందించడం వల్ల గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్ అనుభవం చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా 1900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ ఉండటం వల్ల మండుటెండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ఈ తరం వేగాన్ని అందుకోవడానికి సామ్‌సంగ్ ఈ ఫోన్లలో శక్తివంతమైన చిప్‌సెట్‌లను వాడుతోంది. గెలాక్సీ A57 5G ఫోన్ సరికొత్త ఎక్సినోస్ 1680 ప్రాసెసర్‌తో రానుండగా, A37 5G మోడల్ ఎక్సినోస్ 1480 ప్రాసెసర్‌తో పని చేస్తుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం ఇందులో 8GB, 12GB ర్యామ్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభించడం వల్ల యాప్స్, ఫోటోల కోసం స్థలం కొరత ఉండదు. అలాగే ఈ ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్ UI 8తో పనిచేస్తాయి కాబట్టి యూజర్లకు లేటెస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీచర్లు అందుతాయి.

ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం సామ్‌సంగ్ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా హై-ఎండ్ కెమెరా సెన్సార్లను ఈ మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లలో అందిస్తోంది. గెలాక్సీ A57 5G వెనుక భాగంలో 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 12MP అల్ట్రా-వైడ్, 5MP మాక్రో లెన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ ఓఐఎస్ (OIS) ఫీచర్‌ను కలిగి ఉండటం వల్ల వీడియోలు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఊపులు లేకుండా క్లారిటీగా వస్తాయి. ఇక సెల్ఫీల విషయానికి వస్తే 12MP లేదా 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది రీల్స్, వీడియో కాల్స్ చేసేవారికి చాలా ప్లస్ అవుతుంది.

రోజంతా ఫోన్ వాడేవారికి బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది చాలా ముఖ్యం. గెలాక్సీ A37, A57 రెండింటిలోనూ 5000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఈసారి సామ్‌సంగ్ ఛార్జింగ్ స్పీడ్‌ను పెంచుతూ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను ఇస్తోంది. దీనివల్ల ఫోన్ తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ ఫోన్లకు IP67 రేటింగ్ ఉండటం వల్ల నీరు, ధూళి నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ మరియు కనెక్టివిటీ కోసం బ్లూటూత్ 5.4 వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

సామ్‌సంగ్ ఈ గెలాక్సీ A-సిరీస్ ఫోన్లను 2026 ప్రారంభంలో, అంటే ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలలో భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. గెలాక్సీ A37 5G ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.27,999 ఉండవచ్చని, అలాగే గెలాక్సీ A57 5G ధర రూ.41,999 నుండి రూ.47,000 మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. సరసమైన ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ ఫోన్లు మంచి ఎంపిక కానున్నాయి.

