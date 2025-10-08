Samsung Galaxy A55 5G: శాంసంగ్ గెలాక్సీ A55 5G.. డిస్కౌంట్ల జాతరే.. ధర ఎంతంటే..?
Samsung Galaxy A55 5G: శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో విశ్వసనీయత, మంచి నాణ్యతకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో కంపెనీ A-సిరీస్ ఎల్లప్పుడూ వినియోగదారులచే ప్రశంసించబడింది. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లోని ప్రసిద్ధ మోడల్ Samsung Galaxy A55 5G, ప్రత్యేక ఆఫర్తో ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉంది. భారీ తగ్గింపు కారణంగా, ఈ ఫోన్ మరింత ఆకర్షణీయమైన ధరకు అందుబాటులో ఉంది. దాని గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని పరిశీలిద్దాం
Samsung Galaxy A55 5G Price
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A55 5G (8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్) గతంలో భారతదేశంలో రూ. 39,999కి ప్రారంభించారు. కానీ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ మోడల్పై రూ.13,039 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. దీని కారణంగా, దీని ధర కేవలం రూ.26,960కి తగ్గింది. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు తమ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవడం ద్వారా అదనపు తగ్గింపులను కూడా పొందచ్చు.
Samsung Galaxy A55 5G Specifications
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A55 5G ఫోన్ 6.6-అంగుళాల FHD+ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్టంగా 1000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ గొప్ప గేమిం, వీడియో వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. పనితీరు పరంగా, ఇది Exynos 1480 ప్రాసెసర్, 12GB వరకు RAM, 256GB వరకు అంతర్గత నిల్వతో లభిస్తుంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ చేయగలదు.
కెమెరా విభాగంలో, Galaxy A55 5G ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 12MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 5MP మాక్రో లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం, 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందించారు. ఇది స్పష్టమైన, నాణ్యమైన ఫోటోలు, వీడియోలను పొందడంలో సహాయపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక ఉపయోగం కోసం, 5,000mAh బ్యాటరీ అందించారు, ఇది 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్ మిడ్ రేంజ్ ధరకు ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తుంది. భారతదేశంలోని యువత, నిపుణులకు Galaxy A55 5G మంచి ఎంపికగా మారుతోంది, ఎందుకంటే నమ్మకమైన ఫోన్ అవసరం పెరుగుతోంది. దీని దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్వేర్ మద్దతు కస్టమర్ పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారిస్తుంది. శాంసంగ్ అందించే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు 4 సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు, 5 సంవత్సరాల అప్డేట్లు మధ్య-శ్రేణి ఫోన్లలో చాలా అరుదు. ప్రకాశవంతమైన అమోలెడ్ డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన కెమెరా సిస్టమ్ దీనిని పోటీదారుల నుండి భిన్నంగా చేస్తాయి.