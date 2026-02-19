Samsung Galaxy A57: శాంసంగ్ గెలాక్సీ A37, A57 ఇండియా లాంచ్.. సరికొత్త డిజైన్, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో రాక..!
కొత్త లుక్తో పాటు అప్గ్రేడ్ కెమెరాలు, పెద్ద AMOLED డిస్ప్లే, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో మిడ్రేంజ్ మార్కెట్ను టార్గెట్ చేసిన శాంసంగ్ తాజా స్మార్ట్ఫోన్లు.
Samsung Galaxy A57: శాంసంగ్ కంపెనీ తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'A' సిరీస్లో భాగంగా 'గెలాక్సీ A37' మరియు 'గెలాక్సీ A57' స్మార్ట్ఫోన్లను త్వరలోనే భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల సింగపూర్కు చెందిన IMDA సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో ఈ ఫోన్లు కనిపించడంతో వీటి లాంచ్ ఖాయమైంది. సాధారణంగా ప్రతి ఏడాది మార్చి లేదా ఏప్రిల్లో విడుదలయ్యే ఈ మోడళ్లు, ఈసారి ఫిబ్రవరి 2026 చివరి నాటికి లేదా మార్చి ప్రారంభంలోనే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇవి గెలాక్సీ A36 మరియు A56 మోడళ్లకు వారసులగా వస్తూ, డిజైన్ మరియు పనితీరు పరంగా గణనీయమైన మార్పులతో వస్తున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు 6.7 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ (FHD+) అమోల్డ్ డిస్ప్లేలను కలిగి ఉంటాయని సమాచారం. ఇవి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేయడం వల్ల స్క్రోలింగ్ మరియు విజువల్స్ ఎంతో స్మూత్గా ఉంటాయి. గెలాక్సీ A57 మోడల్ శాంసంగ్ యొక్క కొత్త ఎక్సినోస్ 1680 (Exynos 1680) చిప్సెట్తో రానుండగా, గెలాక్సీ A37 మోడల్ ఎక్సినోస్ 1480 ప్రాసెసర్తో పనిచేసే అవకాశం ఉంది. అదనంగా ఈ ఫోన్లు 8GB మరియు 12GB ర్యామ్ వేరియంట్లలో లభించనున్నాయి. శాంసంగ్ తన క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్ అనుభవాన్ని కొనసాగిస్తూ వీటిని ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్ యూఐ (One UI) తో విడుదల చేయనుంది.
కెమెరా విభాగంలో శాంసంగ్ ఈసారి ప్రధాన మార్పులు చేస్తోంది. రెండు ఫోన్లలోనూ 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. అయితే, గెలాక్సీ A57లో 13 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉండగా, A37లో 8 మెగాపిక్సెల్ లెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సెల్ఫీల కోసం రెండింటిలోనూ 12 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు. తక్కువ కాంతిలో కూడా స్పష్టమైన ఫోటోలు తీయడానికి అనువుగా సెన్సార్ల నాణ్యతను పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. వీడియో రికార్డింగ్ కోసం OIS (Optical Image Stabilization) సపోర్ట్ కూడా ఇందులో లభిస్తుంది.
బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్లు 5000mAh సామర్థ్యం కలిగిన భారీ బ్యాటరీలతో రానున్నాయి. విశేషమేమిటంటే, గతంలో ఉన్న 25W ఛార్జింగ్ స్థానంలో ఈసారి 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను శాంసంగ్ ప్రవేశపెడుతోంది. దీనివల్ల ఫోన్ చాలా వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ డివైజ్లు IP67 రేటింగ్తో రావడం వల్ల నీరు మరియు ధూళి నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. ధరల విషయానికి వస్తే గెలాక్సీ A37 సుమారు రూ. 30,000 నుండి రూ. 35,000 మధ్య, అలాగే గెలాక్సీ A57 సుమారు రూ. 40,000 నుండి రూ. 45,000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.