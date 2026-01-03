Samsung Galaxy A35 5G: రూ.30000 శాంసంగ్ పాపులర్ ఫోన్ రూ.18499కే..!
Samsung Galaxy A35 5G: భారతదేశంలో స్మార్ట్ఫోన్లు కొనడానికి కస్టమర్లకు స్పెషల్ సేల్స్ మంచి అవకాశం. ఈ సేల్స్ అన్నీ మరికొన్ని రోజుల్లో ముగియబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2025 చివర్లో ఫ్లిప్కార్ట్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్లున్నాయి. బడ్జెట్, ప్రీమియం, ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లపై మంచి డీల్స్ లభిస్తున్నాయి. అప్గ్రేడ్ లేదా గిఫ్ట్ ప్లాన్ చేసేవారికి ఇదే సరైన సమయం. ఈ సేల్ బెస్ట్ డీల్స్ లో ఒకటి శాంసంగ్ గెలాక్సీ A35 5Gపై అందుబాటులో ఉంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ దేశవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 2025 చివర్లో.. పాపులర్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ లాంచ్ చేసింది. సేల్లో లీడింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లపై ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. 5G ఫోన్లు వెతుకుతున్నవారికి మంచి వాల్యూ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా శాంసంగ్, ఆపిల్ మోడల్స్ ధరలు చాలా తగ్గాయి. శాంసంగ్ గెలాక్సీ A35 5G ఇండియాలో రూ.30,999 ప్రారంభ ధరకు లాంచ్ అయింది. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో ఈ ఫోన్కు డైరెక్ట్ రూ.12,500 డిస్కౌంట్ వచ్చింది. కొత్త సేల్ ధర రూ.18,499. ఈ భారీ తగ్గింపుతో ఇది మిడ్-రేంజ్లో బెస్ట్ డీల్స్లో ఒకటిగా మారింది.
బ్యాంక్ ఆఫర్లతో అదనపు సేవింగ్స్
ఫ్లిప్కార్ట్ సెలెక్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్తో అదనపు బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. SBI లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్స్ తో పేమెంట్ చేస్తే.. 5 శాతం వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. ఈ క్యాష్బ్యాక్ ఫైనల్ కొనుగోలు ధరను మరింత తగ్గిస్తుంది. ఇలాంటి ఆఫర్లు కస్టమర్లకు వాల్యూ పెంచుతాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ పాత స్మార్ట్ఫోన్లు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇస్తుంది. ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఫోన్ కండిషన్, మోడల్ బట్టి ఉంటుంది. ఇదేకాకుండా కొందరు కస్టమర్లకు రూ.150 వరకు అదనపు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది. ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆప్షన్ ఫోన్ ఫైనల్ ధరను మరింత తగ్గిస్తుంది.
శాంసంగ్ ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్పై కూడా భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6 ధర భారీగా తగ్గింది. ఎక్కువ ధర వల్ల ఇంతకుముందు కొనలేనివారికి ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది. గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6 ప్రారంభ ధర రూ.1,64,999కు లాంచ్ అయింది. ఫ్లిప్కార్ట్ ఇప్పుడు దాదాపు ఈ ఫోన్ రూ.1.39 లక్షలకు లిస్ట్ అయింది. ఫోన్లో 7.6 అంగుళాల మెయిన్ డిస్ప్లే ఉంది. 6.3 అంగుళాల కవర్ డిస్ప్లే కూడా ఉంది. రెండు స్క్రీన్స్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 6పై ఎలిజిబుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్తో ఎక్స్ట్రా సేవింగ్స్ పొందవచ్చు. కస్టమర్లకు రూ.4,000 వరకు అదనపు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. మొత్తం సేవింగ్స్ దాదాపు రూ.65,000కి చేరవచ్చు. ఇది ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను మరింత అందుబాటు ధరలోకి తెస్తుంది.