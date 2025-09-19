Samsung Galaxy A17 4G: రారాజును దింపిన శాంసంగ్.. బడ్జెట్లో ఫోన్ తీసుకొచ్చేసింది..!
Samsung Galaxy A17 4G: బడ్జెట్ విభాగంలో శాంసంగ్ మరోసారి సంచలనం సృష్టించింది. ఎందుకంటే కొత్త జాబితా గెలాక్సీ A17 4G అనే ఫోన్ కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ధరలను నిర్ధారించింది. కంపెనీ A-సిరీస్ కొంతకాలంగా వినియోగదారులు, విమర్శకులలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది, ముఖ్యంగా A16 5G మోడల్ విజయం తర్వాత. ఇప్పుడు, శాంసంగ్ దాని చౌకైన వెర్షన్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది, ఇది 5G కంటే 4Gగా ఉంటుంది. ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం.. గెలాక్సీ A17 4G మోడల్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీని ధర USD $170-$180 (సుమారు రూ. 14,000-15,000) చుట్టూ ఉంటుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 4G 6జీబీ ర్యామ్+128జీబీ స్టోరేజ్ కలయికను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది బడ్జెట్ విభాగంలో మంచి ఎంపికగా మారుతుంది. ఇది మీడియాటెక్ Helio G99 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు, ఇది రోజువారీ ఉపయోగం, మిడ్ రేంజ్ గేమింగ్కు తగిన పనితీరును అందిస్తుంది. ఫోన్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల పూర్తి HD+ సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
కెమెరా సెటప్ విషయానికొస్తే, Galaxy A17 4G ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 5MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 2MP మాక్రో సెన్సార్ ఉండవచ్చు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 13MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉండవచ్చు. బ్యాటరీ కూడా కీలకమైన హైలైట్, ఎందుకంటే ఇది 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ బ్యాటరీ ఒకే ఛార్జ్లో పూర్తి రోజు బ్యాటరీ జీవితాన్ని అందించగలదని చెబుతారు.
సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే, గెలాక్సీ A17 4G ఆండ్రాయిడ్ 15, శాంసంగ్ వన్ UI 7 తో రవాణా చేయబడుతుందని భావిస్తున్నారు. బడ్జెట్ విభాగంలో చాలా అరుదుగా ఉండే ఈ ఫోన్కు ఆరు సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్,భద్రతా నవీకరణలను శాంసంగ్ వాగ్దానం చేస్తోంది. ఇతర ఫీచర్లలో USB టైప్-సి పోర్ట్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్, వై-ఫై, బ్లూటూత్, కొన్ని మార్కెట్లలో NFC మద్దతు ఉండవచ్చు.