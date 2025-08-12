Samsung Galaxy A07 4G: శాంసంగ్ సంచలనం.. ప్రీమియం ఫీచర్లతో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్..!
శాంసంగ్ తన బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో మరోసారి సంచలనం సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కంపెనీ రాబోయే Samsung Galaxy A07 4G ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది, దాని రెండర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. తక్కువ ధరకు మంచి పనితీరు, మెరుగైన కెమెరా, లాంగ్ సాఫ్ట్వేర్ మద్దతు కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ ఫోన్. లీక్ ప్రకారం, Galaxy A07 4Gలో MediaTek Helio G99 చిప్సెట్ ఉండవచ్చు.
Samsung Galaxy A07 4G: శాంసంగ్ తన బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో మరోసారి సంచలనం సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. కంపెనీ రాబోయే Samsung Galaxy A07 4G ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది, దాని రెండర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి. తక్కువ ధరకు మంచి పనితీరు, మెరుగైన కెమెరా, లాంగ్ సాఫ్ట్వేర్ మద్దతు కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ ఫోన్. లీక్ ప్రకారం, Galaxy A07 4Gలో MediaTek Helio G99 చిప్సెట్ ఉండవచ్చు. అలాగే, ఇది 50MP AI వెనుక కెమెరా, పెద్ద బ్యాటరీ బ్యాకప్ను పొందుతుంది.
Samsung Galaxy A07 4G Color Variants
శాంసంగ్ ఈ ఫోన్ను గ్రే, లైట్ బ్లూ, గ్రీన్ అనే మూడు అందమైన కలర్ ఆప్షన్లలో అందించగలదు. డిజైన్ పరంగా, ఫోన్ సన్నని, తేలికైన, ప్రీమియం లుక్తో వస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7, 6 సంవత్సరాల వరకు OS అప్డేట్లు + భద్రతా అప్డేట్ల వాగ్దానంతో కూడా ఉంటుంది.
Samsung Galaxy A07 4G Specifications
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A07 4Gలో 6.7-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ HDR మద్దతుతో వస్తుంది, ఇది వీడియోలు, గేమ్ల దృశ్య నాణ్యతను గొప్పగా చేస్తుంది. డిజైన్ ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్, వాటర్-డ్రాప్ నాచ్, వెనుక భాగంలో గ్లోసీ గ్రేడియంట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫోన్లో 5000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఇది సులభంగా ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. దీనితో పాటు, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఉంటుంది, తద్వారా ఫోన్ త్వరగా ఛార్జ్ అవుతుంది.
Samsung Galaxy A07 4G Processor
ఫోన్ మీడియాటెక్ హీలియో G99 (6nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. దీనితో పాటు LPDDR5 RAM, UFS 3.1 స్టోరేజ్ ఉంటుంది, ఇది యాప్ లోడింగ్, ఫైల్ ట్రాన్సఫర్ని వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది Android 15 ఆధారిత One UI 7లో రన్ అవుతుంది. 6 సంవత్సరాల OS అప్డేట్లు, ఐదు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్లతో రావచ్చు.
Samsung Galaxy A07 4G Camera
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A07 4G కెమెరా సెటప్లో 50MP AI వెనుక కెమెరా ఉండవచ్చు, ఇది తక్కువ కాంతిలో కూడా మెరుగైన ఫోటోలను తీయగలదు. ముందు కెమెరా గురించి ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం లేదు, కానీ ఇది 8MP లేదా 13MP గా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. AI ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఫోటో క్వాలిటీని మరింత పదునుగా చేస్తుంది.