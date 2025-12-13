Samsung Galaxy A07: శాంసంగ్ గెలాక్సీ A07 5G.. బడ్జెట్ ధరలో.. ఖతర్నాక్ ఫీచర్లు..!
దక్షిణ కొరియా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ త్వరలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ A07 5Gని విడుదల చేయనుంది. శామ్సంగ్ గెలాక్సీ A07 4G అక్టోబర్లో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది.
Samsung Galaxy A07: దక్షిణ కొరియా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ త్వరలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ A07 5Gని విడుదల చేయనుంది. శామ్సంగ్ గెలాక్సీ A07 4G అక్టోబర్లో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 5,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది . మీడియాటెక్ హెలియో G99 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా వన్ UI 7పై నడుస్తుంది.
రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ బ్లూటూత్ SIG వెబ్సైట్లో జాబితా చేయబడింది, ఇది శాంసంగ్ గెలాక్సీ A07 5G కోసం త్వరలో లాంచ్ అవుతుందని సూచిస్తుంది. శామ్సంగ్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కోసం US, స్పెయిన్ వంటి కొన్ని దేశాలలో సపోర్ట్ పేజీలను ప్రచురించింది. సాధారణంగా, స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్కు కొన్ని రోజుల ముందు కంపెనీ సపోర్ట్ పేజీలను ప్రచురిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లు శామ్సంగ్ గెలాక్సీ A07 4Gని పోలి ఉండవచ్చు. ఇది 5,000 mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉండవచ్చు.
శామ్సంగ్ గెలాక్సీ A07 4G 720 x 1,600 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల HD+ ఇన్ఫినిటీ-U LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది MediaTek Helio G99 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 8 GB వరకు RAM, 256 GB వరకు నిల్వ ఉంది. ఈ నిల్వను మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 2 TB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఇది Android 15 ఆధారంగా One UI 7పై నడుస్తుంది.
స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక కెమెరా యూనిట్లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది సెల్ఫీలు మరియు వీడియో కాల్ల కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. 25 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 5,000 mAh బ్యాటరీతో శక్తిని పొందుతుంది. ఇది భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లోని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4G, బ్లూటూత్, GPS, WiFi, 3.5mm ఆడియో జాక్ , USD టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. లైట్ వైలెట్, గ్రీన్, బ్లాక్ రంగులలో లభిస్తుంది. స్మార్ట్ఫోన్ కొలతలు 164.4 x 77.4 x 7.6mm , బరువు సుమారు 184 గ్రాములు. శాంసంగ్ ఆరు సంవత్సరాల OS అప్గ్రేడ్లను ప్రకటించింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా శాంసంగ్ ఎ సిరీస్ మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ల అమ్మకాలు వేగంగా పెరిగాయి.