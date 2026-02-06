Samsung Galaxy A07 5G: శాంసంగ్ నుంచి బడ్జెట్ ధమాకా.. 6000mAh బ్యాటరీతో గాలక్సీ A07 5G లాంచ్!
Samsung Galaxy A07 5G: బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే టెక్ లవర్స్ కోసం శాంసంగ్ ఇండియా అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. తన పాపులర్ A-సిరీస్లో సరికొత్త 'గాలక్సీ A07 5G' స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి గ్రాండ్గా లాంచ్ చేసింది. నేటి జనరేషన్ యూత్ అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా స్టైలిష్ లుక్, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కలబోతగా ఈ మొబైల్ను డిజైన్ చేశారు. ముఖ్యంగా 5G నెట్వర్క్ స్పీడ్ను ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం లుక్స్లోనే కాకుండా బిల్డ్ క్వాలిటీలో కూడా అదరగొడుతోంది. ఫోన్ బ్యాక్ ప్యానెల్లో వాడిన గ్లాస్ ఫైబర్ రీన్ఫోర్స్డ్ పాలిమర్ మెటీరియల్ ఫోన్కు గట్టిదనంతో పాటు స్లిమ్ అండ్ స్లీక్ డిజైన్ను ఇచ్చింది. దీనికి తోడు IP54 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఫీచర్ ఉండటంతో చిన్నపాటి చినుకులు పడినా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు.
డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే ఇందులో 6.7-అంగుళాల భారీ HD+ స్క్రీన్ను అందించారు. దీనికి తోడు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల గేమింగ్ ఆడినా లేదా సోషల్ మీడియా స్క్రోల్ చేసినా ఎంతో స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది. ఇక ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం 50MP మెయిన్ కెమెరా మరియు 2MP డెప్త్ సెన్సర్తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను జోడించారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ లైట్ వైలెట్, లైట్ గ్రీన్, క్లాసిక్ బ్లాక్ వంటి ట్రెండీ కలర్స్ లో దొరుకుతుంది. మీ లైఫ్ స్టైల్కి తగ్గట్టుగా నచ్చిన కలర్ వేరియంట్ను ఎంచుకోవచ్చు. దీని డిజైన్ చూస్తే బడ్జెట్ ఫోన్ లా కాకుండా ఒక క్లాసీ లుక్ ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
ఈ మొబైల్లో అమర్చిన మీడియాటెక్ డిమెంసిటీ 6300 ప్రాసెసర్ మల్టీటాస్కింగ్ను చాలా ఈజీ చేస్తుంది. ఇది 4GB, 6GB RAM వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉండగా రెండింటిలోనూ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇచ్చారు. ఒకవేళ మీకు మెమరీ సరిపోదు అనుకుంటే మైక్రోSD కార్డ్ ద్వారా ఏకంగా 1TB వరకు పెంచుకునే సదుపాయం కల్పించారు. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చూస్తే ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత One UI 8.0పై పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ అసలైన హైలైట్ ఏంటంటే శాంసంగ్ ఈ ఫోన్కు ఏకంగా 6 ఏళ్ల పాటు OS, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తామని ప్రామిస్ చేసింది. అంటే ఈ ఫోన్ కొంటే చాలా కాలం వరకు కొత్త ఫీచర్లను వాడుకోవచ్చు. భద్రత కోసం శాంసంగ్ నాక్స్ వాల్ట్, ఆటో బ్లాకర్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు ఉండటం గమనార్హం.
బ్యాటరీ విషయంలో శాంసంగ్ అస్సలు తగ్గలేదు. ఇందులో ఏకంగా 6000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు. దీనికి 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ బాక్స్లో ఛార్జర్ మాత్రం లభించదు. అంటే యూజర్లు విడిగా ఛార్జర్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ మరియు ఫేస్ అన్లాక్ వంటి ఫీచర్లు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకోవడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ ట్రావెలింగ్లో ఉండేవారికి మరియు గంటల తరబడి కంటెంట్ చూసేవారికి ఈ బ్యాటరీ పవర్ ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు.
ధర విషయానికి వస్తే 4GB + 128GB వేరియంట్ రూ. 15,999 గా ఉండగా 6GB + 128GB వేరియంట్ రూ. 17,999 గా నిర్ణయించారు. అయితే లాంచ్ ఆఫర్ కింద ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులు లేదా UPI ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే రూ. 1,000 తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల బేస్ వేరియంట్ మీకు కేవలం రూ. 14,999 కే లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే 18 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMI సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు దీన్ని శాంసంగ్ అఫీషియల్ స్టోర్లు, ప్రముఖ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లు, రిటైల్ అవుట్లెట్లలో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఒక మంచి బ్రాండ్ వాల్యూతో పాటు లాంగ్ టర్మ్ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ , భారీ బ్యాటరీ కావాలనుకునే వారికి ఇది ఒక బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పాలి.