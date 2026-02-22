  • Menu
Samsung Galaxy Buds 4 Pro: శాంసంగ్ గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో.. ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 2కు గట్టి పోటీ

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: శాంసంగ్ కంపెనీ తన తదుపరి తరం వైర్‌లెస్ ఇయర్‌బడ్స్ 'గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో'ను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: శాంసంగ్ కంపెనీ తన తదుపరి తరం వైర్‌లెస్ ఇయర్‌బడ్స్ 'గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో'ను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 25న జరగనున్న గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ ఈవెంట్‌లో ఈ ఇయర్‌బడ్స్‌ను అధికారికంగా ప్రదర్శించనున్నారు. అయితే, లాంచ్ కంటే ముందే ఈ బడ్స్ ధర, కీలక వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయ్యాయి. ఇది నేరుగా ఆపిల్ ఎయిర్‌పాడ్స్ ప్రో 2తో పోటీ పడే విధంగా రూపొందించబడింది.

లీకైన సమాచారం ప్రకారం, శాంసంగ్ గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ప్రో ధర సుమారు $249.99 (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 22,600) ఉండవచ్చు. ఇక సాధారణ వేరియంట్ గెలాక్సీ బడ్స్ 4 ధర సుమారు $179.99 (రూ. 16,200) గా ఉండే అవకాశం ఉంది. పెరిగిన తయారీ ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ, శాంసంగ్ తన మునుపటి మోడల్స్ ధరలకే వీటిని అందిస్తుండటం వినియోగదారులకు శుభవార్త అని చెప్పవచ్చు.

డిజైన్ పరంగా ఈ కొత్త ఇయర్‌బడ్స్‌లో కొన్ని మార్పులు ఉంటాయని సమాచారం. మెరుగైన ఫిట్టింగ్, సౌకర్యం కోసం శాంసంగ్ కొన్ని సవరణలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC) ఫీచర్ కూడా మరింత శక్తివంతంగా పని చేయనుంది. దీనివల్ల బాహ్య శబ్దాల అంతరాయం లేకుండా స్పష్టమైన సంగీతాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ఆడియో ట్యూనింగ్‌లో కూడా అప్‌గ్రేడ్స్ ఉంటాయని అంచనా.

శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ ఉత్పత్తులన్నింటినీ ఒకే పర్యావరణ వ్యవస్థలో అనుసంధానించాలని చూస్తోంది. ఈ బడ్స్ 4 ప్రో గెలాక్సీ ఫోన్లతో పాటు ట్యాబ్లెట్లు, వాచీలతో సులభంగా అనుసంధానం అవుతాయి. ఆపిల్ ఎయిర్‌పాడ్స్ , సోనీ ప్రీమియం బడ్స్‌కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా వీటిని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ముఖ్యంగా శాంసంగ్ యూజర్లకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆడియో యాక్సెసరీగా నిలుస్తుంది.

అన్‌ప్యాక్డ్ ఈవెంట్‌లో ఈ ఇయర్‌బడ్స్‌తో పాటు గెలాక్సీ S26 సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లను కూడా లాంచ్ చేయనున్నారు. కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ల కొనుగోలుదారులకు ఈ బడ్స్‌పై కొన్ని ప్రత్యేక కాంబో ఆఫర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. సంగీత ప్రియులు మరియు ఆఫీస్ కాల్స్ ఎక్కువగా మాట్లాడే వారికి ఈ కొత్త తరం బడ్స్ మంచి ఎంపిక కానున్నాయి.

