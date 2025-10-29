Samsung Galaxy S25 Ultra: సాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 అల్ట్రా.. రూ. 28 వేల డిస్కౌంట్..!
మొన్నటి వరకు పండగ సీజన్ కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్లు, గాడ్జెట్స్ పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు ప్రకటించాయి ఈ కామర్స్ సంస్థలు. వేలకు వేలు డిస్కౌంట్ ప్రకటించాయి. అయితే ఫెస్టివల్ సేల్ ముగిసిపోయింది.
Samsung Galaxy S25 Ultra: మొన్నటి వరకు పండగ సీజన్ కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్లు, గాడ్జెట్స్ పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు ప్రకటించాయి ఈ కామర్స్ సంస్థలు. వేలకు వేలు డిస్కౌంట్ ప్రకటించాయి. అయితే ఫెస్టివల్ సేల్ ముగిసిపోయింది. అయినప్పటికి సామ్ సంగ్ వంటి బ్రాండ్ల నుండి ఫోన్లు ఇప్పటికీ చాలా చౌక ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. S సిరీస్లోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఫోన్లలో ఒకటైన గెలాక్సీ S25 అల్ట్రాపై క్రేజీ డీల్ అందుబాటులో ఉంది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ఒకటైన Samsung Galaxy S25 అల్ట్రా, అమెజాన్లో రూ.28,000 వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది.
శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రాను రూ. 1,29,999 ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ హ్యాండ్ సెట్ లో క్వాడ్ కెమెరా సెటప్, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్, సూపర్ బ్రైట్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. అమెజాన్ లో గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా 1,01,950కి లిస్ట్ అయ్యింది. ఇది దాని ప్రారంభ ధర కంటే దాదాపు రూ. 28,000 తక్కువ. HDFC, OneCard లేదా ఇతర ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులతో రూ. 1,500 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు, దీని వలన ఫోన్ ధర దాదాపు రూ. 100,000కి తగ్గుతుంది. నెలకు రూ. 4,943 నుండి ప్రారంభమయ్యే EMIలతో ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా రూ. 58,000 వరకు తగ్గింపుతో మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ పూర్తిగా మీ పాత ఫోన్ పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ Samsung ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఆకట్టుకునే స్పెసిఫికేషన్లను కలిగి ఉంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.9-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది. ఇది 16GB వరకు RAM, 1TB స్టోరేజ్ తో వస్తుంది. 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం వెనుక భాగంలో క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. 200MP ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 50MP పెరిస్కోప్ లెన్స్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 10MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, ఫోన్లో 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.