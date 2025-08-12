Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్.. త్వరలోనే మార్కెట్లోకి.. టీజర్ వచ్చేసింది..!
Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ తన ప్రసిద్ధ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ టీజర్ను విడుదల చేసింది. రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఆగస్టు 24, 2025న లాంచ్ కానుంది. విడుదలైన టీజర్ నుండి ఇది మునుపటి కంటే మరింత స్టైలిష్, శక్తివంతమైన లుక్ను పొందబోతోందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం.. వినియోగదారులు ముందు ప్రొఫైల్, కొత్త గ్రిల్, అప్డేట్ చేసిన లైటింగ్ సెటప్లో ప్రధాన మార్పులను చూడవచ్చు. కొత్త కిగర్ సాధ్యమయ్యే ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సైడ్ ప్రొఫైల్లో పెద్దగా మార్పు ఉండదు. ప్రస్తుత మోడల్ లాగా, ఇది మస్క్యులర్ డోర్ ప్యానెల్లు, స్క్వేర్ వీల్ ఆర్చ్లు, రూఫ్ రెయిల్లు, మందపాటి బాడీ క్లాడింగ్, టేపరింగ్ రూఫ్లైన్ను పొందుతుంది. అదే సమయంలో, డ్యూయల్-టోన్ డైమండ్ కట్ అల్లాయ్ వీల్స్, C-ఆకారపు టెయిల్ల్యాంప్లు కూడా చెక్కుచెదరకుండా ఉంటాయి. అయితే, వెనుక ప్రొఫైల్లో డిటెయిలింగ్లో చిన్న మార్పులు సాధ్యమే. దీనికి వెనుక స్పాయిలర్, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా, కఠినమైన బంపర్ డిజైన్ కూడా ఉంటుంది.
ఇంటీరియర్ గురించి చెప్పాలంటే, కొత్త కిగర్ కొత్త ఫ్రీస్టాండింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, రిఫ్రెష్డ్ అప్హోల్స్టరీ, కొత్త కలర్ థీమ్ను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో, ఇప్పటికే ఉన్న 7-అంగుళాల TFT క్లస్టర్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, ఆటోమేటిక్ AC, వైర్లెస్ ఛార్జర్, సెమీ-లెథెరెట్ సీట్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆర్కామిస్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయి. భద్రత కోసం ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ESP, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, ABS, EBD, బ్రేక్ అసిస్ట్ , రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్తో సహా 17 స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
పవర్ట్రెయిన్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ఇది మునుపటిలాగా 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ (72PS, 96Nm), 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ (100PS, 160Nm) ఎంపికను కలిగి ఉంటుంది. గేర్బాక్స్లో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ AMT, CVT ఎంపికలు ఉంటాయి. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈసారి కిగర్లో CNG ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ కొంచెం ఎక్కువ ధరకు రావచ్చు.