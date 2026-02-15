  • Menu
Jio New Recharge Plans: జియో సంచలనం.. రూ. 11 కే 10GB డేటా.. 2026 లేటెస్ట్ రీచార్జ్ ప్లాన్లు ఇవే! మీ కోసం ఏది బెస్ట్?

Highlights

Reliance Jio New Recharge Plans 2026: జియో అదిరిపోయే ఆఫర్! కేవలం రూ. 11 కే 10GB డేటా. 2026 తాజా రీచార్జ్ ప్లాన్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ నెట్, డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్ బెనిఫిట్స్‌తో ఉన్న బెస్ట్ ప్లాన్లు ఇవే.

Jio New Recharge Plans: టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో (Reliance Jio) 2026 సంవత్సరానికి గానూ తమ వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. డేటా ప్రియుల నుంచి ఓటీటీ లవర్స్ వరకు అందరికీ సరిపోయేలా ఈ ప్లాన్లను డిజైన్ చేసింది. ముఖ్యంగా అతి తక్కువ ధరకే భారీ డేటా అందించడం ఈసారి హైలైట్.

ఎమర్జెన్సీ డేటా ప్లాన్లు:

తక్షణమే నెట్ అవసరమైన వారి కోసం జియో క్రేజీ డేటా బూస్టర్లను అందిస్తోంది:

రూ. 11 ప్లాన్: 1 గంట వాలిడిటీతో 10GB డేటా (పెద్ద ఫైల్స్ డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి బెస్ట్).

♦ రూ. 39 ప్లాన్: 3 రోజుల పాటు రోజుకు 3GB డేటా.

♦ రూ. 49 ప్లాన్: 1 రోజు వాలిడిటీతో ఏకంగా 25GB డేటా.

♦ రూ. 103 ప్లాన్: 28 రోజుల వాలిడిటీతో 5GB డేటా.

అన్‌లిమిటెడ్ 5జీ & డైలీ ప్లాన్లు:

♦ రూ. 186: 28 రోజుల పాటు రోజుకు 1GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్.

♦ రూ. 198: 14 రోజుల పాటు రోజుకు 2GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్ 5G నెట్.

♦ రూ. 219: 30 రోజుల పాటు మొత్తం 30GB డేటా.

ఓటీటీ & లాంగ్ వాలిడిటీ ప్లాన్లు:

ప్రతి నెలా రీచార్జ్ టెన్షన్ లేకుండా ఉండాలనుకునే వారి కోసం:

♦ 84 రోజుల ప్లాన్లు: రూ. 448 (కాలింగ్ కోసం), రూ. 1028/1029 (రోజుకు 2GB డేటా + డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్/అమెజాన్ ప్రైమ్ లైట్ సబ్‌స్క్రిప్షన్).

♦ వార్షిక ప్లాన్లు: రూ. 1748 (336 రోజులు అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్), రూ. 3999 (365 రోజులు, రోజుకు 2.5GB డేటా + ప్రీమియం ఓటీటీ యాక్సెస్).

జియో ప్లాన్లు ఎందుకు ప్రత్యేకం?

జియో తన వినియోగదారులకు కేవలం డేటా మాత్రమే కాకుండా జియో టీవీ, జియో సినిమా వంటి యాప్స్ యాక్సెస్‌ను ఉచితంగా ఇస్తోంది. మీ వాడకాన్ని బట్టి షార్ట్ టర్మ్ లేదా లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్లను ఎంచుకోవడం ద్వారా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

