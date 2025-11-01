Jio: జియో బంపర్.. యూజర్లకు ఫ్రీగా జెమిని AI..!
Jio: అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్, భారతదేశంలోని రిలయన్స్ జియో 500 మిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులకు జెమిని AIని ఉచితంగా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.
Jio: అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్, భారతదేశంలోని రిలయన్స్ జియో 500 మిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులకు జెమిని AIని ఉచితంగా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. గూగుల్ రిలయన్స్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. రిలయన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, మెటా మధ్య జాయింట్ వెంచర్. ఈ భాగస్వామ్యం కింద, గూగుల్ AI ప్రో ప్లాన్ అందించబడుతుంది, ఇందులో జెమిని 2.5 ప్రో, నోట్బుక్ LM యాక్సెస్, 2TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ మాట్లాడుతూ, భారతదేశాన్ని "AI-సాధికారతతో" మార్చడమే కంపెనీ లక్ష్యం అని అన్నారు. "భారతదేశానికి AI విప్లవాన్ని తీసుకురావడానికి గూగుల్తో ఉన్నట్లే దీర్ఘకాలిక, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలపై మా దృష్టి ఉంది" అని ఆయన అన్నారు. జియో భారతదేశంలో అతిపెద్ద టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్. గూగుల్ దాని పెరిగిన కస్టమర్ బేస్ నుండి నేరుగా ప్రయోజనం పొందుతుంది.
Google సేవలు త్వరలో ప్రారంభించబడతాయి, దీని ధర ఒక్కో వినియోగదారునికి రూ,35,100. మొదటి దశలో, 18 నుండి 25 సంవత్సరాల వయస్సు గల యువతకు (అపరిమిత జియో 5G ప్లాన్లు ఉన్నవారికి) 18 నెలల పాటు ఉచిత యాక్సెస్ ఇవ్వబడుతుంది. దీని తర్వాత, ఈ ఆఫర్ క్రమంగా అన్ని జియో కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ మాట్లాడుతూ, "ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశంలో AIకి యాక్సెస్ను వేగంగా విస్తరిస్తుంది, లక్షలాది మందిని AI శక్తికి అనుసంధానిస్తుంది" అని అన్నారు.
బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశంలో దాదాపు 377 మిలియన్ల Gen Zలు ఉన్నారు, వీరు దేశంలో వినియోగదారుల వ్యయాన్ని $860 బిలియన్లకు పెంచుతారు. ఈ సంఖ్య 2035 నాటికి $2 ట్రిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. అందుకే గూగుల్, ఓపెన్ఏఐ మరియు పెర్ప్లెక్సిటీ వంటి కంపెనీలు భారతదేశం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సోషల్ మీడియా సబ్స్క్రైబర్ బేస్ను కూడా కలిగి ఉంది -
భారతి ఎయిర్టెల్ జూలై 2025లో పెర్ప్లెక్సిటీ AIతో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది, దీని కోసం పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రోను తన 360 మిలియన్ల కస్టమర్లకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచింది. దీని తర్వాత, కంపెనీ అనేక మంది భారతీయ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను కలిగి ఉన్న భారీ సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్ను ప్రారంభించింది. భారతదేశంలో ఒక సంవత్సరం పాటు తన ChatGPT Go ప్లాన్ను ఉచితంగా అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు OpenAI ఇటీవల ప్రకటించింది. ఈ ప్లాన్ ప్రారంభంలో నెలకు రూ.399 ధరతో ప్రారంభించబడింది.
అదనంగా, వేగంగా పెరుగుతున్న వినియోగదారుల స్థావరానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి భారతదేశంలో 1 GW డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయాలని OpenAI యోచిస్తోంది. రాబోయే సంవత్సరాల్లో భారతదేశం AI-ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవలకు ప్రపంచ కేంద్రంగా మారగలదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.