  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Redmi Turbo 5 Series: రెడ్‌మి కొత్త ఫోన్లు.. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్.. భారీ బ్యాటరీతో వస్తున్నాయి..!

Redmi Turbo 5 Series
x

Redmi Turbo 5 Series: రెడ్‌మి కొత్త ఫోన్లు.. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్.. భారీ బ్యాటరీతో వస్తున్నాయి..!

Highlights

Redmi Turbo 5 Series: రెడ్‌మి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్, రెడ్‌మి టర్బో 5 సిరీస్‌పై పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.

Redmi Turbo 5 Series: రెడ్‌మి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్, రెడ్‌మి టర్బో 5 సిరీస్‌పై పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ తాజా సిరీస్‌లో రెండు ఫోన్‌లు ఉంటాయి: రెడ్‌మి టర్బో 5, టర్బో 5 ప్రో. ఈ ఫోన్‌లు ఇప్పటికే ఉన్న టర్బో 4, టర్బో 4 ప్రోలకు సక్సెసర్‌గా మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశిస్తాయని భావిస్తున్నారు. టర్బో 5 సిరీస్ ఫోన్‌ల లాంచ్ తేదీని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇంతలో, ఈ ఫోన్‌లు డైమెన్సిటీ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయని సమాచారం లీక్ అయింది.

రెడ్‌మి టర్బో 5 సిరీస్‌లో మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్, గుండ్రని కార్నర్ డిస్‌ప్లే ఉంటుందని లీక్స్ వెల్లడించాయి. ఈ కొత్త సిరీస్‌లోని రెండు ఫోన్‌లు డైమెన్సిటీ 8, డైమెన్సిటీ 9 ప్రాసెసర్‌లను కలిగి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. టిప్‌స్టర్ ప్రకారం, హై-ఎండ్ వేరియంట్, టర్బో 5 ప్రో, అల్ట్రా-సోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌తో ఉండచ్చు. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ ఏ రెడ్‌మి ఫోన్‌లో అందించబడిన అతిపెద్దది అవుతుంది. ఇది 8000mAh కావచ్చు. కంపెనీ హై-స్పీడ్ ఛార్జింగ్‌ను కూడా అందించవచ్చు.

మరికొన్ని లీక్‌ల ప్రకారం, కొత్త సిరీస్‌లోని ప్రో వేరియంట్ రెడ్‌మి టర్బో 5 ప్రో మాక్స్‌గా మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించవచ్చు. స్టాండర్డ్ వేరియంట్, టర్బో 5, డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందవచ్చు. ప్రో మాక్స్ ఎడిషన్‌లో డైమెన్సిటీ 9500e ప్రాసెసర్ ఉండవచ్చు. లీకైన నివేదికల ప్రకారం, కంపెనీ తన కొత్త సిరీస్ ఫోన్‌లలో 1.5K LTPS OLED డిస్ప్లేలను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లు 8000mAh, 9000mAh బ్యాటరీలను కలిగి ఉంటాయి. రెండు ఫోన్‌లు IP68/IP69 రేటింగ్‌లతో వస్తాయి. కొత్త సిరీస్ ఫోన్‌లు జనవరి 2026లో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick