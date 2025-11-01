  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Redmi 10000mah Battery Phone:10,000mAh బ్యాటరీ,100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్.. రెడ్‌మి నుంచి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..!

Redmi 10000mah Battery Phone
x

Redmi 10000mah Battery Phone:10,000mAh బ్యాటరీ,100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్.. రెడ్‌మి నుంచి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..!

Highlights

Redmi 10000mah Battery Phone: రెడ్‌మి కూడా పవర్ బ్యాంక్ అంత పెద్ద బ్యాటరీతో ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చైనా నుండి వచ్చిన కొత్త నివేదిక ప్రకారం, రెడ్‌మి తన అతిపెద్ద ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Redmi 10000mah Battery Phone: రెడ్‌మి కూడా పవర్ బ్యాంక్ అంత పెద్ద బ్యాటరీతో ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చైనా నుండి వచ్చిన కొత్త నివేదిక ప్రకారం, రెడ్‌మి తన అతిపెద్ద ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ అయిన డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ ప్రకారం, బ్రాండ్ 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 9,000mAh సింగిల్-సెల్ సిలికాన్ బ్యాటరీని ఖరారు చేసింది. ఇంకా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, కంపెనీ తన ల్యాబ్‌లలో 10,000mAh బ్యాటరీతో కూడిన ఫోన్‌ను పరీక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం. లీక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వెనుక ఉన్న బ్రాండ్‌ను పేర్కొనలేదు, కానీ డిసెంబర్, జనవరి మధ్య ప్రారంభించబడే రాబోయే రెడ్‌మి టర్బో 5 సిరీస్‌లో ఇది భాగం కావచ్చని చైనీస్ అవుట్‌లెట్ వెల్లడించింది.

గిజ్మోచైనా నివేదిక ప్రకారం, బ్యాటరీ వాస్తవ సామర్థ్యం గురించి ఇంకా కొంత అనిశ్చితి ఉంది. ఈ వారం ప్రారంభంలో, DCSను ఉటంకిస్తూ ఒక ప్రత్యేక నివేదిక రెడ్‌మి టర్బో 5 7,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని పేర్కొంది. అయితే, మునుపటి లీక్‌లు టర్బో 5 కోసం 9,000mAh+ బ్యాటరీ యూనిట్‌ను సూచించాయి. కాబట్టి, పెద్ద ప్యాక్ మరొక టర్బో 5 వేరియంట్ కోసం లేదా బహుశా వేరే రెడ్‌మి పరికరానికి రిజర్వ్ చేయబడింది.

రెడ్‌మి టర్బో 5 అనేది మీడియాటెక్ యొక్క కొత్త డైమెన్సిటీ 8500 చిప్‌సెట్‌తో కూడిన మొదటి ఫోన్ అని లీక్ ఉంది, ఇది TSMC 4nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మించబడింది. ఇది 3.4GHz వరకు క్లాక్ చేయబడిన ఆక్టా-కోర్ ఆర్మ్ కార్టెక్స్-A725 CPU, 1.5GHz వద్ద క్లాక్ చేయబడిన మాలి-G720 GPUను కలిగి ఉంటుందని చెప్పబడింది.

మరింత డిమాండ్ ఉన్న వినియోగదారుల కోసం, టర్బో 5 ప్రో డైమెన్సిటీ 9500e లేదా స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5తో విషయాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ప్రత్యేకంగా, డైమెన్సిటీ 9500eలో కార్టెక్స్-X925 ప్రైమ్ కోర్లు, ఇమ్మోర్టాలిస్-G925 GPU, హార్డ్‌వేర్-స్థాయి AI ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick