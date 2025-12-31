Redmi New Year: 2026లో మొదటి పెద్ద గాడ్జెట్ లాంచ్ – మీకు ఇది సరైన ఎంపికేనా?
జనవరి 8, 2026న స్నాప్డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 4 ప్రాసెసర్, 12.1-అంగుళాల క్వాడ్ హెచ్డీ+ డిస్ప్లే, 12,000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లతో రెడ్మి ప్యాడ్ 2 ప్రో 5జీ భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. దీని ధర సుమారు ₹20,000 నుండి ₹30,000 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
షియోమి తన రెడ్మి ప్యాడ్ 2 ప్రో 5జీ ట్యాబ్లెట్ను భారతదేశంలో జనవరి 8, 2026న విడుదల చేయడానికి ప్రణాళిక వేసింది. ఈ ట్యాబ్లెట్ వివరాలు ఇప్పటికే షియోమి ఇండియా మైక్రోసైట్ ద్వారా వెలువడ్డాయి, వీటిలో దాని ఫీచర్లు, డిస్ప్లే, బ్యాటరీ పరిమాణం మరియు ధర వివరాలు ఉన్నాయి. అధికారికంగా విడుదల కాకముందే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్తో మెరుగైన పనితీరు
అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడనప్పటికీ, రెడ్మి ప్యాడ్ 2 ప్రో 5జీలో స్నాప్డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 4 (Snapdragon 7s Gen 4) చిప్సెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ 15 తో పనిచేస్తుంది. ఈ ట్యాబ్లెట్ భారీ 12,000mAh బ్యాటరీతో వస్తోంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది, దీనివల్ల ప్రయాణంలో లేదా ఎక్కువ వాడకంలో కూడా ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
హై-ఎండ్ హెచ్డీ డిస్ప్లే
12.1-అంగుళాల క్వాడ్ హెచ్డీ+ స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది మరియు డాల్బీ విజన్ కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఇంట్లోనే సినిమా చూసిన అనుభూతిని ఇస్తుందని షియోమి పేర్కొంది. ఈ ట్యాబ్లెట్ సుమారు 610 గ్రాముల బరువు మరియు 7.5 మిమీ అల్ట్రా-థిన్ ప్రొఫైల్ను కలిగి ఉండి, సొగసైనదిగా మరియు సులభంగా తీసుకువెళ్లడానికి అనువుగా ఉంటుంది.
కెమెరా మరియు సౌండ్
రెడ్మి ప్యాడ్ 2 ప్రో 5జీలో ఈ క్రింది ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది:
- 8MP వెనుక కెమెరా
- 8MP ముందు కెమెరా
సౌండ్ కోసం, ఇందులో డాల్బీ అట్మాస్ మరియు వాల్యూమ్ బూస్ట్ సపోర్ట్తో కూడిన నాలుగు స్పీకర్ యూనిట్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు, ఇది సినిమాలు చూడటానికి మరియు సంగీతం వినడానికి అనువైన పరికరం.
విడుదల మరియు లభ్యత
ఈ ట్యాబ్లెట్ జనవరి 6, 2026న విడుదల అవుతుంది మరియు అమ్మకాలు జనవరి రెండవ లేదా మూడవ వారంలో ప్రారంభమవుతాయి. ఇది షియోమి ఇండియా ఈ-స్టోర్తో పాటు ప్రధాన ఈ-కామర్స్ సైట్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
భారతదేశంలో ఆశించిన ధర
టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ప్రకారం, 6జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్ కలిగిన వై-ఫై (Wi-Fi) వేరియంట్ ధర సుమారు ₹25,000 ఉండవచ్చు. షియోమి ఈ ట్యాబ్లెట్ను ₹20,000–₹30,000 ధర పరిధిలో ఉంచి, మధ్య-శ్రేణి విభాగంలో బలమైన పోటీని ఇవ్వాలని భావిస్తోంది.
స్నాప్డ్రాగన్ 7ఎస్ జెన్ 4 ప్రాసెసర్, 12,000mAh బ్యాటరీ, అద్భుతమైన స్క్రీన్ మరియు గొప్ప సౌండ్ వంటి ఫీచర్ల కలయిక రెడ్మి ప్యాడ్ 2 ప్రో 5జీని ఈ సంవత్సరంలో భారతదేశంలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ట్యాబ్లెట్లలో ఒకటిగా మార్చనుంది. ఇది ఉత్పాదకత, వినోదం మరియు పోర్టబిలిటీ అవసరాలను తీర్చే ఒక స్లీక్ మరియు అత్యుత్తమ పనితీరు గల గాడ్జెట్ను సాంకేతిక అభిమానులకు అందిస్తుంది.