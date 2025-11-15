Redmi Note 15 Series: రెడ్మీ సంచలనం.. లాంచ్ డీటెయిల్స్ లీక్..!
Redmi Note 15 Series: ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో చైనాలో Redmi Note 15 సిరీస్ లాంచ్ అయింది. త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి రానుంది. ఈ ఫోన్ల లాంచ్ టైమ్లైన్ను ఒక టిప్స్టర్ వెల్లడించారు. ఈ లైనప్లో Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro మోడల్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. డిసెంబర్లో భారతదేశంలో లాంచ్ కావచ్చు. ఇంతలో, దేశంలో Redmi 15C లాంచ్ టైమ్లైన్ కూడా వెల్లడైంది. వెల్లడించిన వివరాలను పరిశీలిద్దాం.
ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం, Redmi Note 15 సిరీస్ డిసెంబర్లో భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. Xiaomi సబ్-బ్రాండ్ నుండి ఈ రాబోయే ఫోన్ల మొదటి అమ్మకం జనవరి 9, 2026న ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. మునుపటి నివేదికల ప్రకారం, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro ధర వాటి ముందు ఫోన్ల మాదిరిగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. 8జీబీ ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్తో Redmi Note 14 Pro+ 5G యొక్క బేస్ వేరియంట్ రూ.29,999 నుండి ప్రారంభమైందని గమనించాలి. Redmi Note 14 Pro 5G ధర అదే కాన్ఫిగరేషన్కు రూ.23,999. స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా, రాబోయే ఫోన్లు వాటి చైనీస్ ప్రతిరూపాలతో పోలిస్తే కొద్దిగా భిన్నమైన కెమెరాలను కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించబడింది.
టిప్స్టర్ భారతదేశంలో Redmi 15C లాంచ్ టైమ్లైన్ గురించి కూడా సూచించాడు. ఈ నెల చివర్లో భారతదేశంలో ఫోన్ లాంచ్ అవుతుందని టిప్స్టర్ చెప్పారు. ఈ ఫోన్ సెప్టెంబర్లో చైనాలో లాంచ్ చేయబడింది. అయితే, ఇది 4G లేదా 5G అవుతుందో అతను పేర్కొనలేదు, ఎందుకంటే రెండూ ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొద్దిగా భిన్నమైన స్పెసిఫికేషన్లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. రెడ్మీ 15C 5G మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది, అయితే రెడ్మీ 15C 4G మీడియాటెక్ హెలియో G81-అల్ట్రా చిప్సెట్ను కలిగి ఉంది. రెండు మోడళ్లు IP64 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్తో వస్తాయి. రెడ్మీ 15C 4G, 5G వేరియంట్లు 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి.