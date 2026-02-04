  • Menu
Redmi Note 15 Pro 5G: రెడ్‌మి నోట్ 15 ప్రో సేల్స్ షురూ: 200MP కెమెరా.. 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్.. ధర ఎంతంటే..?

Redmi Note 15 Pro 5G: షామీ సబ్‌-బ్రాండ్ రెడ్‌మి నుంచి వచ్చిన మోస్ట్ అవేటెడ్ Redmi Note 15 Pro 5G సిరీస్ అమ్మకాలు ఇండియాలో అఫీషియల్‌గా మొదలయ్యాయి.

Redmi Note 15 Pro 5G: షామీ సబ్‌-బ్రాండ్ రెడ్‌మి నుంచి వచ్చిన మోస్ట్ అవేటెడ్ Redmi Note 15 Pro 5G సిరీస్ అమ్మకాలు ఇండియాలో అఫీషియల్‌గా మొదలయ్యాయి. ఈ జనరేషన్ టెక్ ప్రియులు కోరుకునే 200MP కెమెరా, సూపర్ ఫాస్ట్ డిస్‌ప్లే వంటి క్రేజీ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్లలో సందడి చేస్తున్నాయి. బడ్జెట్‌లోనే ఫ్లాగ్‌షిప్ లెవల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కావాలనుకునే యూత్‌కి ఈ సిరీస్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. జనవరి 29న లాంచ్ అయిన ఈ మోడల్స్, ఫిబ్రవరి 4 నుంచి కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ధరల విషయానికి వస్తే, రెడ్‌మి నోట్ 15 ప్రో 5G బేస్ వేరియంట్ (8GB+128GB) రూ.29,999 కి లభిస్తోంది. అదే మోడల్‌లో 256GB స్టోరేజ్ కావాలంటే రూ.31,999 ఖర్చు చేయాలి. ఇక హై-ఎండ్ మోడల్ అయిన నోట్ 15 ప్రో+ 5G ధర రూ.37,999 నుండి ప్రారంభమై, టాప్ వేరియంట్ (12GB+512GB) రూ.43,999 వరకు ఉంది. HDFC, SBI, ICICI వంటి ప్రముఖ బ్యాంక్ కార్డులతో కొనుగోలు చేస్తే రూ.3,000 వరకు ఇన్‌స్టాంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ మరింత తగ్గి, ఈ ఫోన్లు మరింత డీల్‌గా మారుతున్నాయి.

డిస్‌ప్లే, పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఇవి నెక్స్ట్ లెవల్‌లో ఉన్నాయి. 6.83 అంగుళాల 1.5K AMOLED స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 3,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్ వల్ల స్క్రీన్‌కి గట్టి రక్షణ ఉంటుంది. ప్రో+ మోడల్‌లో పవర్‌ఫుల్ Snapdragon 7s Gen 4 ప్రాసెసర్ ఉండగా, ప్రో వెర్షన్‌లో MediaTek Dimensity 7400-Ultra చిప్‌సెట్‌ను అందించారు. మల్టీటాస్కింగ్ మరియు గేమింగ్‌కు ఇవి సూపర్ స్మూత్‌గా సపోర్ట్ చేస్తాయి.

కెమెరా సెటప్ ఈ ఫోన్‌లకు మెయిన్ హైలైట్. 200MP ప్రైమరీ కెమెరాతో ఫోటోలు అత్యంత స్పష్టంగా వస్తాయి. దీనికి తోడు 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కూడా ఉంది. సెల్ఫీల విషయానికి వస్తే ప్రో+ మోడల్‌లో 32MP కెమెరా, ప్రో మోడల్‌లో 20MP కెమెరాను షామీ అమర్చింది. కంటెంట్ క్రియేటర్లకు మరియు సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు ఎక్కువగా పోస్ట్ చేసే వారికి ఈ కెమెరా క్వాలిటీ ఒక వరమనే చెప్పాలి. లో-లైట్ ఫోటోగ్రఫీలో కూడా ఈ ఫోన్లు మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.

బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లను మార్కెట్లో టాప్‌లో నిలబెడుతున్నాయి. రెడ్‌మి నోట్ 15 ప్రో+ లో 6,500mAh బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది. ప్రో మోడల్‌లో 6,580mAh బ్యాటరీ, 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అయ్యేలా షామీ ప్లాన్ చేసింది. IP69K రేటింగ్‌తో డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్‌ కూడా ఉండటం వల్ల వర్షంలో కూడా ఫోన్ వాడటానికి భయం ఉండదు. స్టైల్, సేఫ్టీ , పవర్ కలగలిసిన ఈ ఫోన్లు మీ డ్రీమ్ ఫోన్ కావచ్చు.

