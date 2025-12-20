Redmi Note 15 5G: రెడ్మీ నోట్ 15 5జీ..108-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తోంది..!
Redmi Note 15 5G: షియోమి త్వరలో భారతదేశంలో Redmi Note 15 5Gని విడుదల చేయనుంది.
Redmi Note 15 5G: షియోమి త్వరలో భారతదేశంలో Redmi Note 15 5Gని విడుదల చేయనుంది. ఒక టిప్స్టర్ ఇటీవల రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ ధర, ర్యామ్, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లను వెల్లడించారు. షియోమి అధికారిక వెబ్సైట్, ఈ-కామర్స్ సైట్ Amazon ద్వారా ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుందని ఇప్పటికే ధృవీకరించబడింది. Amazonలోని మైక్రోసైట్ 108-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఇక్కడ, Redmi Note 15 5G గురించి దాని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఒక పోస్ట్లో Redmi Note 15 5G భారతదేశంలో 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.22,999, 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.24,999గా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. గ్లోబల్ వేరియంట్తో పోలిస్తే, Redmi Note 15 5G ఈ నెల ప్రారంభంలో పోలాండ్లో ప్రారంభించబడింది, దీని ధర PLN 1,199 (సుమారు రూ. 29,300). ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఫోన్ బ్లాక్, గ్లేసియర్ బ్లూ, మిస్ట్ పర్పుల్ రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
మైక్రోసైట్ ప్రకారం, Redmi Note 15 5G 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3200 nits వరకు గరిష్ట ప్రకాశంతో 6.77-అంగుళాల వంపుతిరిగిన AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. డిస్ప్లే TUV ట్రిపుల్ ఐ కేర్ సర్టిఫై చేయబడింది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విషయానికొస్తే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Android ఆధారంగా HyperOS 2పై నడుస్తుంది. ఇది Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP66 రేటింగ్ను కలిగి ఉంటుంది.
రెడ్మీ నోట్ 15 5G 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 5520mAh బ్యాటరీతో శక్తిని పొందుతుంది. సగటున, ఈ బ్యాటరీ 1.6 రోజుల వరకు ఉంటుంది. బ్యాటరీ 5 సంవత్సరాల బ్యాటరీ జీవితాన్ని కలిగి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. వెనుక కెమెరా సెటప్లో 108-మాస్టర్పిక్సెల్ హై-రిజల్యూషన్ కెమెరా ఉంది. ఈ కెమెరా OISతో 4K వీడియో రికార్డింగ్, మల్టీఫోకల్ పోర్ట్రెయిట్ క్యాప్చర్, డైనమిక్ షాట్ వంటి ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది.