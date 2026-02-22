Redmi Note 14 Pro Plus: రెడ్మి నోట్ 14 ప్రో ప్లస్.. తక్కువ ధరలో భారీ బ్యాటరీ స్మార్ట్ఫోన్..!
Redmi Note 14 Pro Plus: షావోమి సబ్ బ్రాండ్ రెడ్మి తన పాపులర్ 'నోట్' సిరీస్లో భాగంగా రెడ్మి నోట్ 14 ప్రో ప్లస్ను ఆకర్షణీయమైన ధరలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
Redmi Note 14 Pro Plus: షావోమి సబ్ బ్రాండ్ రెడ్మి తన పాపులర్ 'నోట్' సిరీస్లో భాగంగా రెడ్మి నోట్ 14 ప్రో ప్లస్ను ఆకర్షణీయమైన ధరలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కేవలం రూ. 26,999 ప్రారంభ ధరతో లభిస్తున్న ఈ ఫోన్, తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి గొప్ప ఎంపికగా మారింది. వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ, మెరుగైన కెమెరాతో దీనిని మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు.
ఈ ఫోన్లోని 6200mAh బ్యాటరీ వినియోగదారులకు సుదీర్ఘ కాలం పాటు పవర్ బ్యాకప్ను అందిస్తుంది. ఆధునిక కాలంలో ఫోన్ వాడకం పెరిగిన నేపథ్యంలో, ఇలాంటి భారీ బ్యాటరీ ఫోన్లు మార్కెట్లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ సాయంతో ఈ భారీ బ్యాటరీని చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ చేసే వీలుంది. దీనివల్ల ప్రయాణాల్లో, పని ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు బ్యాటరీ సమస్య ఉండదు.
కెమెరా విషయానికి వస్తే, రెడ్మి నోట్ 14 ప్రో ప్లస్లో అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ అనుభవం కోసం హై-ఎండ్ సెన్సార్లను ఉపయోగించారు. పగలు, రాత్రి సమయాల్లో కూడా నాణ్యమైన చిత్రాలను ఈ ఫోన్ అందిస్తుంది. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ కారణంగా యాప్స్ వేగంగా ఓపెన్ అవ్వడం, ఎటువంటి లాగ్ లేకుండా గేమ్స్ ఆడుకోవడం సులభం అవుతుంది. డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుండటం దీనికి మరో ప్లస్ పాయింట్.
మొత్తంగా రూ. 26,999 ధరలో 6200mAh బ్యాటరీ, అధునాతన ఫీచర్లను అందించడం ద్వారా రెడ్మి తన ప్రత్యర్థులకు గట్టి సవాలు విసిరింది. బడ్జెట్ ధరలో లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉండటంతో సామాన్య వినియోగదారులు కూడా ఈ ఫోన్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సిరీస్ మరిన్ని విక్రయాలు సాధిస్తుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.