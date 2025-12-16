Redmi K90 Ultra: రెడ్మి కొత్త ఫోన్.. భారీ 10000mAh బ్యాటరీతో వస్తోంది..!
Redmi K90 Ultra: Redmi K90 Ultra దాని మునుపటి ఫోన్ కంటే గణనీయమైన కెమెరా అప్గ్రేడ్ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఒక టిప్స్టర్ ప్రకారం, త్వరలో చైనాలో లాంచ్ కానున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ నుండి వచ్చిన ఈ హ్యాండ్సెట్ 10,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చు. పోల్చితే, జూన్లో లాంచ్ అయిన Redmi K80 Ultra 7,410mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, లీక్ అయిన వివరాలను నమ్ముకుంటే, ఈ పెద్ద-సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ 8.5mm-సన్నని ఫ్రేమ్లోకి సరిపోతుంది. పూర్తి-వేగవంతమైన వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను కూడా అందిస్తుంది. పెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు
Weibo పోస్ట్లో, డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ (గిజ్మోచినా ద్వారా) పేరులేని స్మార్ట్ఫోన్ అనేక కీలక స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది. ఈ స్పెసిఫికేషన్లు మునుపటి పోస్ట్లో ఒక టిప్స్టర్ అందించిన Redmi K90 Ultra వివరణతో సరిపోలుతున్నాయని ప్రచురణ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా, ఆరోపించిన హ్యాండ్సెట్ 8,000mAh కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని లీకర్ పేర్కొన్నాడు.
తాజా పోస్ట్లో, డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ స్మార్ట్ఫోన్ పెద్ద 10,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చని పేర్కొంది. ఆసక్తికరంగా, ఇది దాని మునుపటి వాటిపై మాత్రమే కాకుండా, అక్టోబర్లో చైనాలో ప్రారంభించబడిన Redmi K90, Redmi K90 Pro Max లపై కూడా గణనీయమైన అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, ఇవి వరుసగా 7,100mAh, 7,560mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాయి.
ఇంకా, టిప్స్టర్ బ్యాటరీ 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని, ఇది సిరీస్లోని ఇతర ఫోన్లతో పోల్చదగినదిగా ఉంటుందని కూడా పేర్కొంది. Redmi K90 Ultra పూర్తి-వేగ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను కూడా కలిగి ఉందని చెప్పబడింది, ఇది K90 Pro Max యొక్క 50W వైర్లెస్ మద్దతు కంటే మెరుగుదల అవుతుంది.
కానీ పోస్ట్లోని అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఈ పెద్ద బ్యాటరీని సన్నని 8.5mm ఫ్రేమ్లో అమర్చుతుంది. మునుపటి నివేదికల ప్రకారం, Redmi K90 Ultra కూడా 6.81 మరియు 6.89 అంగుళాల మధ్య కొలిచే LTPS OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని పుకారు ఉంది. డిస్ప్లే ప్యానెల్ 1.5K రిజల్యూషన్ మరియు 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుందని కూడా చెప్పబడింది. ఇంకా, హ్యాండ్సెట్ బాడీ గుండ్రని అంచులు మరియు మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉండవచ్చని నివేదిక సూచిస్తుంది.