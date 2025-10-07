  • Menu
Redmi A5 Discount Offer: బంపర్ డిస్కౌంట్.. రూ. 6,499కే 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్.. !

మీరు బడ్జెట్‌లో గొప్ప స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మీకు శుభవార్త ఉంది. షియోమీ Redmi A5 మోడల్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ క్రోమా సైట్‌లో బంపర్ డిస్కౌంట్‌తో కనిపించింది.

Redmi A5 Discount Offer: మీరు బడ్జెట్‌లో గొప్ప స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మీకు శుభవార్త ఉంది. షియోమీ Redmi A5 మోడల్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ క్రోమా సైట్‌లో బంపర్ డిస్కౌంట్‌తో కనిపించింది. కేవలం రూ.6,499 ధరకే లభించే ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన ఫీచర్లతోనే కాకుండా, దీని ప్రీమియం డిజైన్ ఐఫోన్ 16 లాంటి రూపాన్ని కూడా ఇస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన 5200mAh బ్యాటరీ, గొప్ప కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర, ఆఫర్లు, అద్భుతమైన ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Redmi A5 (3GB RAM+ 64GB మోడల్) ప్రస్తుతం క్రోమా సైట్‌లో కేవలం రూ. 6,499 ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. దీని అసలు ధర రూ. 8999. ఈ విధంగా, మీరు రూ.2500 ఆదాతో గొప్ప హ్యాండ్‌సెట్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్‌లో మీకు మూడు అందమైన కలర్ ఆప్షన్లు లభిస్తాయి. వీటిలో జైసల్మేర్ గోల్డ్, జస్ట్ బ్లాక్ మరియు పాండిచ్చేరి బ్లూ కలర్ ఎంపికలు ఉన్నాయి.

Redmi A5 ఫోన్ 6.88-అంగుళాల (17.47 సెం.మీ) పెద్ద HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇది స్క్రోలింగ్‌ను సున్నితంగా చేయడమే కాకుండా గేమింగ్, వీడియో అనుభవాన్ని కూడా గొప్పగా చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 3GB RAM+ 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ని కలిగి ఉంది, దీనిని అవసరాన్ని బట్టి విస్తరించవచ్చు. పనితీరు గురించి చెప్పాలంటే, ఇది Unisoc T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది 1.8GHz క్లాక్ స్పీడ్ కలిగి ఉంటుంది.

కెమెరా విభాగం గురించి మాట్లాడుకుంటే, రెడ్‌మి A5 లో 32-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అదే సమయంలో, సెల్ఫీ, వీడియో కాలింగ్ కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. బ్యాటరీ పరంగా కూడా ఈ ఫోన్ నిరాశపరచదు. ఇది 5200mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనితో మీరు ఫోన్‌ను మళ్లీ మళ్లీ ఛార్జ్ చేస్తారనే చింత లేకుండా రోజంతా ఉపయోగించవచ్చు.

దీనితో పాటు, Redmi A5 ను ప్రత్యేకంగా చేసేది దాని IP52 రేటెడ్ డస్ట్ మరియు స్ప్లాష్ రెసిస్టెంట్ డిజైన్. ఇది ట్రిపుల్ TUV ఐ కేర్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది, ఇది కంటి రక్షణను నిర్ధారిస్తుంది. దీనితో పాటు, హైడ్రో టచ్ సపోర్ట్, 150 శాతం వాల్యూమ్ బూస్ట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇది ఈ ధర పరిధిలో ఇది గొప్ప ఎంపికగా నిలిచింది.

