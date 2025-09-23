  • Menu
Redmi A5 Airtel Exclusive Edition: . రూ.5,999కి సరికొత్త ఫోన్.. రెడ్‌మీ ఎయిర్టెల్‌తో కలిసి అదరగొట్టింది..!

రెడ్‌మీ-ఎయిర్టెల్ భాగస్వామ్యంలో దాని బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ రెడ్‌మీ A5 ప్రత్యేక వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు Redmi A5 Airtel ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఎడిషన్.

Redmi A5 Airtel Exclusive Edition: రెడ్‌మీ-ఎయిర్టెల్ భాగస్వామ్యంలో దాని బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ రెడ్‌మీ A5 ప్రత్యేక వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు Redmi A5 Airtel ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఎడిషన్. ఈ ఫోన్ గత సంవత్సరం ప్రారంభించిన Redmi A4 ఎయిర్‌టెల్ ఎడిషన్‌ను విజయవంతం చేసింది. రూ.5,999 ధరకు లభించే ఇది ఎయిర్టెల్‌సిమ్‌లతో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఫోన్‌ను ఉపయోగించడానికి, వినియోగదారులు కనీసం రూ.299 ప్లాన్‌తో 18 నెలల పాటు రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆఫర్ ఫోన్‌పై 7.5శాతం తగ్గింపును అందిస్తుంది. ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వారికి కంపెనీ 50జీబీ ఉచిత డేటాను కూడా అందిస్తోంది.

ఈ ఫోన్ 3జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో ఒకే వేరియంట్‌లో వస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను మూడు కలర్ ఎంపికలలో విడుదల చేసింది: జైసల్మేర్ గోల్డ్, జస్ట్ బ్లాక్, పాండిచ్చేరి బ్లూ. మీరు దీన్ని ఫ్లిప్‌కార్ట్ నుండి కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ ఫోన్ 5200mAh బ్యాటరీ, 32-మెగాపిక్సెల్ AI కెమెరాతో పాటు అనేక ఇతర ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో వస్తుంది.

ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ 1650 x 720 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌తో 6.88-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను అందిస్తోంది. ఈ డిస్‌ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. డిస్‌ప్లే టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు 240Hz. తక్కువ బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ యూజ్, సిర్కాడియన్-ఫ్రెండ్లీ బ్రైట్‌నెస్ కోసం ఫోన్ టియూవీ సర్టిఫికేషన్‌ను కూడా పొందింది. ఫోన్‌లో 3జీబీ ర్యామ్, 64జీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ ఉంది. ఫోన్ యూనిసాక్ T7250 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది.

ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ AI డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. సెల్ఫీల కోసం, మీరు 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కనుగొంటారు. ఫోన్‌కు శక్తినివ్వడం కోసం 5200mAh బ్యాటరీ అందించారు. ఈ బ్యాటరీ 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్‌లో నడుస్తుంది.

ఈ ఫోన్ కోసం కంపెనీ రెండు సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్లను అందిస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం, మీరు ఫోన్‌లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను చూస్తారు. ఈ ఫోన్ కు IP52 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్‌ను కంపెనీ అందిస్తోంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో డ్యూయల్-బ్యాండ్ వైఫై, బ్లూటూత్ 5.2,యూఎస్‌బి సి , 3.5మిమీ హెడ్‌ఫోన్ జాక్ ఉన్నాయి. కంపెనీ 150శాతం వాల్యూమ్ బూస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

