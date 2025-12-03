Redmi 15C 5G: రూ.12,499 కే రెడ్మీ కొత్త ఫోన్.. 6,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా.. ఫీచర్లు అదిరాయ్..!
రెడ్మీ 15C 5జీ భారతదేశంలో లాంచ్ చేయబడింది. ఇది శక్తివంతమైన కెమెరా, బ్యాటరీ , ప్రాసెసర్తో కూడిన బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్. బడ్జెట్-స్నేహపూర్వక ధరకు ప్రీమియం-స్థాయి ఫీచర్లను కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ పరికరం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది.
కొత్త Redmi 15C 5G హ్యాండ్సెట్ MediaTek Dimensity 6300 చిప్సెట్పై నడుస్తుంది, ఇది 8GB వరకు RAM, 128GB నిల్వతో జత చేయబడింది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్, IP64-రేటెడ్ డస్ట్ , స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ను కలిగి ఉంది.
Redmi 15C 5G భారతదేశంలో మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లాంచ్ చేయబడింది. దీని ప్రారంభ ధర 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్కు రూ.12,499. మిగిలిన రెండు వేరియంట్లు, 6GB, 8GB, వరుసగా రూ.13,999, రూ.15,499. కంపెనీ ప్రకారం, Redmi 15C 5G మూడు రంగులలో లభిస్తుంది: మిడ్నైట్ బ్లాక్, మూన్లైట్ బ్లూ, డస్క్ పర్పుల్. డిసెంబర్ 11 నుండి కొనుగోలుదారులు అమెజాన్, Xiaomi ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ నుండి దీనిని కొనుగోలు చేయగలరు.
Redmi 15C 5G అనేది డ్యూయల్-సిమ్ ఫోన్, రెండు స్లాట్లు నానో-సిమ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. ఇది Android 15 ఆధారంగా హైపర్ఓఎస్ 2పై నడుస్తుంది. రెండు సంవత్సరాల OS నవీకరణలు, ఐదు సంవత్సరాల భద్రతా (SMR) నవీకరణలను అందుకుంటుంది. ఈ ఫోన్ 720 x 1600 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ , 810 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.9-అంగుళాల HD+ అడాప్టివ్సింక్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లే TUV రీన్ల్యాండ్ తక్కువ బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ, సిర్కాడియన్ ఫ్రెండ్లీ సర్టిఫికేషన్లను కూడా పొందుతుంది.
ఈ ఫోన్లో 8GB వరకు LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి, 8GB వరకు వర్చువల్ RAM విస్తరించదగినది. కెమెరా పరంగా, ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ AI డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా (f/1.8) , 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 171.56 x 79.47 x 8.05mm కొలతలు, 211 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఇతర లక్షణాలలో 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, IR బ్లాస్టర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఈ-కంపాస్ , యాక్సిలెరోమీటర్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ IP64 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్తో వస్తుంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, USB టైప్-C ఉన్నాయి. ఇది 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 6,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.