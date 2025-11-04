REDMAGIC 11 Pro: మార్కెట్లో సరికొత్త స్మార్ట్ ఫోన్.. ఫీచర్స్ చూస్తే షాక్..!
REDMAGIC 11 Pro: ప్రపంచ మార్కెట్లో సరికొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ REDMAGIC 11 Pro విడుదల అయింది. ఈ ఫోన్ అనేక ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.85-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. 1.5K రిజల్యూషన్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో పాటు 24GB వరకు ర్యామ్ తో వస్తుంది. బ్యాటరీ కూడా చాలా పెద్దది. ఇది 7500mAh సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ప్రపంచ మార్కెట్లో ఎంత ధరకు లాంచ్ చేయబడింది. దాని ఇతర ప్రత్యేక లక్షణాలు ఏoటో తెలుసుకుందాం.
REDMAGIC 11 Pro బేస్ వేరియంట్ 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ధర USలో సుమారు రూ. 66,500గా ఉంది. యూరప్లో దీని ధర సుమారు రూ. 71,500గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. అలాగే టాప్ వేరియంట్ 24GB RAM, 1TB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని ధర USలో సుమారు రూ. 88,600గా ఉంది. యూరప్లో ఈ వేరియంట్ ధర సుమారు రూ. 1,02,000గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ ఫోన్ను వివిధ మార్కెట్లలో కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు.
REDMAGIC 11 ప్రో 6.85-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కలిగి ఉంది. ఇది 95.3% స్క్రీన్-టు-బాడీ నిష్పత్తితో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్టార్ షీల్డ్ ఐ ప్రొటెక్షన్ 2.0, మ్యాజిక్ టచ్ 3.0, వెట్ హ్యాండ్ టచ్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లతో కూడా వస్తుంది. REDMAGIC 11 ప్రో ఫోన్ 2000 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంది.
ఈ పరికరం స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. గ్రాఫిక్స్ను అడ్రినో 840 GPU నిర్వహిస్తుంది. ఇది 24GB వరకు RAM, 1TB వరకు స్టోరేజ్ తో వస్తుంది. ఇది ఇప్పటివరకు అత్యంత శక్తివంతమైన RedMagic ఫోన్గా పరిగణించబడుతుంది. RedMagic 11 Pro.. Android 16-ఆధారిత REDMAGIC OS 11పై నడుస్తుంది.
కెమెరా విషయానికొస్తే.. RedMagic 11 Pro ఫోన్లో OIS మద్దతుతో 50MP ప్రధాన కెమెరా ఉంది. ఇది 50MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ను కూడా అందిస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం స్క్రీన్ లోపల 16MP ఓమ్నివిజన్ లెన్స్ను కలిగి ఉంది. ఇక భద్రత కోసం ఇది డిస్ప్లే కింద ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ 11.5K స్పీకర్లను కలిగి ఉంది. 3.5mm ఆడియో జాక్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే.. RedMagic 11 Pro ఫోన్ 7500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 80W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. వాటర్ప్రూఫ్నెస్ కోసం కంపెనీ దీనికి IPX8 రేటింగ్ ఇచ్చింది.