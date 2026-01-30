Red Magic 11 Air: గేమింగ్ ప్రపంచంలో సరికొత్త తుపాన్.. రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్ వచ్చేసింది!
Red Magic 11 Air: ప్రస్తుత స్మార్ట్ఫోన్ యుగంలో గేమింగ్ ప్రియుల అభిరుచులు మారుతున్నాయి. సాధారణ ఫీచర్లతో సరిపెట్టుకోకుండా విజువల్స్ , పర్ఫార్మెన్స్లో అద్భుతాలు కోరుకునే వారి కోసం న్యూబియా సబ్-బ్రాండ్ రెడ్ మ్యాజిక్ సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది.
Red Magic 11 Air: ప్రస్తుత స్మార్ట్ఫోన్ యుగంలో గేమింగ్ ప్రియుల అభిరుచులు మారుతున్నాయి. సాధారణ ఫీచర్లతో సరిపెట్టుకోకుండా విజువల్స్ , పర్ఫార్మెన్స్లో అద్భుతాలు కోరుకునే వారి కోసం న్యూబియా సబ్-బ్రాండ్ రెడ్ మ్యాజిక్ సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. నిన్న (జనవరి 29న) గ్లోబల్ మార్కెట్లో అడుగుపెట్టిన 'రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్' స్మార్ట్ఫోన్ పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో మొబైల్ గేమింగ్ డెఫినిషన్ను మార్చేస్తోంది. ముఖ్యంగా స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్తో పాటు అధునాతన కూలింగ్ టెక్నాలజీని జోడించి వినియోగదారులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు ఈ కంపెనీ సిద్ధమైంది.
రెడ్ మ్యాజిక్ 11 ఎయిర్ కేవలం పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే కాకుండా విజువల్స్లోనూ రాజీ పడలేదు. ఈ ఫోన్ 6.85-అంగుళాల 1.5K డిస్ప్లేతో వస్తోంది, ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండటంతో గేమింగ్ సమయంలో ఎంతో స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుంది. స్టార్ షీల్డ్ ఐ ప్రొటెక్షన్ టెక్నాలజీ, లో బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్ వల్ల గంటల తరబడి గేమ్స్ ఆడినా కళ్లపై ఒత్తిడి పడకుండా డిజైన్ చేశారు. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రెడ్ మ్యాజిక్ ఓఎస్ 11.0పై నడిచే ఈ పరికరంలో సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన రెడ్ కోర్ ఆర్4 గేమింగ్ చిప్ను కూడా అమర్చడం విశేషం.
గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కడం అనేది అతిపెద్ద సమస్య, దీనిని పరిష్కరించేందుకు రెడ్ మ్యాజిక్ అధునాతన ఐస్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో డ్యూయల్ యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్లు, గ్రాఫిన్ కాపర్ ఫాయిల్తో కూడిన విండ్ ఛేజర్ 4.0 టెక్నాలజీ ఉంది. దీనివల్ల భారీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా మొబైల్ స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా 520Hz టచ్ సాంప్లింగ్ రేట్ కలిగిన షోల్డర్ ట్రిగర్ బటన్లు ప్రొఫెషనల్ గేమింగ్ కన్సోల్ అనుభూతిని స్మార్ట్ఫోన్లోనే మ్యాజిక్ చేస్తాయని చెప్పవచ్చు.
బ్యాటరీ విషయంలో ఈ ఫోన్ ఒక పవర్హౌస్ అని చెప్పవచ్చు, ఎందుకంటే ఇందులో ఏకంగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. దీనికి తోడు 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల క్షణాల్లో మొబైల్ రీఛార్జ్ అయిపోతుంది. గేమింగ్ సమయంలో నేరుగా పవర్ వాడుకునేందుకు వీలుగా బైపాస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా కల్పించారు. కెమెరా విభాగంలోనూ తక్కువేమీ కాకుండా 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ, అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్లను అందించారు, ఇది గేమింగ్తో పాటు నాణ్యమైన ఫోటోగ్రఫీని కూడా ఇష్టపడే వారికి మంచి ఎంపికగా మారుతుంది.
ధర విషయానికొస్తే గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారు 55,000 రూపాయలుగా ఉంది. 12GB RAM , 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో పాటు హై-ఎండ్ మోడల్ కూడా అందుబాటులో ఉండనుంది. క్వాంటం బ్లాక్, స్టార్డస్ట్ వైట్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఫిబ్రవరి 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ముందుగా బుక్ చేసుకునే వారి కోసం కేవలం ఒక్క యూరోతోనే ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించి భారీ డిస్కౌంట్లను, గిఫ్టులను కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది.