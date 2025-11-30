  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Realme Pad 3: రియల్‌మీ ప్యాడ్ 3.. అద్భుతమైన ఫీచర్లతో లాంచ్..!

Realme Pad 3
x

Realme Pad 3: రియల్‌మీ ప్యాడ్ 3.. అద్భుతమైన ఫీచర్లతో లాంచ్..!

Highlights

Realme Pad 3: రియల్‌మీ భారతదేశంలో తన టాబ్లెట్ లైనప్‌ను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Realme Pad 3: రియల్‌మీ భారతదేశంలో తన టాబ్లెట్ లైనప్‌ను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. లీక్స్ ప్రకారం, కంపెనీ త్వరలో రియల్‌మీ ప్యాడ్ 3ని విడుదల చేయవచ్చు. రియల్‌మీ చివరిసారిగా 2023లో రియల్‌మీ ప్యాడ్ 2ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇటీవలి నివేదికలు దాని వారసుడు చాలా కాలం వేచి ఉన్న తర్వాత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. రియల్‌మీ ఇంకా అధికారికంగా లాంచ్‌ను ధృవీకరించనప్పటికీ, కొత్త లీక్‌లు లాంచ్ కోసం సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని సూచిస్తున్నాయి.

టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ప్రకారం, రియల్‌మీ ప్యాడ్ 3 డిసెంబర్ 2025 లేదా జనవరి 2026లో భారతదేశంలో లాంచ్ కావచ్చు. లీక్ ప్రకారం, కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్‌ను Wi-Fi, 5G వెర్షన్‌లలో అందిస్తుంది. 5G మోడల్ మోడల్ నంబర్ RMP2501 కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, అయితే Wi-Fi వేరియంట్ మోడల్ నంబర్ RMP2502 కలిగి ఉండవచ్చు.

రియల్‌మీ ప్యాడ్ 3 రెండు రంగు ఎంపికలలో రావచ్చు: స్పేస్ గ్రే మరియు షాంపైన్ గోల్డ్. రెండు వెర్షన్లు రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో వస్తాయని భావిస్తున్నారు: 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ , 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్‌లు దీనిని ఇప్పటికే ఉన్న మిడ్-రేంజ్ టాబ్లెట్‌లతో సమానంగా ఉంచుతాయి.

కంపెనీ ఇంకా రియల్‌మే ప్యాడ్ 3 స్పెసిఫికేషన్‌లను వెల్లడించలేదు, కానీ ఈ కొత్త మోడల్ భర్తీ చేసే రియల్‌మే ప్యాడ్ 2పై ఆధారపడి ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. రియల్‌మే ప్యాడ్ 2 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 11.5-అంగుళాల 2K డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది అద్భుతమైన వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మీడియాటెక్ హెలియో G99 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 8360mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.

ఈ పరికరం Wi-Fi , బ్లూటూత్ 5.2 సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. Wi-Fi-మాత్రమే, LTE మోడళ్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కెమెరా పరంగా, ఇది 8MP వెనుక కెమెరా, 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. క్వాడ్ స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్ ఆడియో అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 13 ఆధారంగా realme UI 4.0ని నడుపుతుంది. మైక్రో SD మద్దతుతో 8GB వరకు RAM మరియు 256GB నిల్వతో వస్తుంది. Realme దాని సాధారణ అప్‌గ్రేడ్ నమూనాను అనుసరిస్తే, Realme Pad 3 పనితీరు, ప్రదర్శన నాణ్యత, బ్యాటరీ సామర్థ్యంలో మెరుగుదలలను చూడవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick