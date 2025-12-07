Realme P4x 5G vs Vivo T4x 5G: రెండు ఖతర్నాక్ ఫోన్లు.. రూ.15,000 లోపు ఏ 5G ఫోన్ బెస్ట్..?
Realme P4x 5G vs Vivo T4x 5G: బడ్జెట్ శ్రేణిలో శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్ కోసం మీరు చూస్తున్నారా? చింతించకండి, చాలా ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇటీవల, Realme తన కొత్త, శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్, Realme P4x 5Gని బడ్జెట్ విభాగంలో విడుదల చేసింది. 7000 mAh బ్యాటరీతో అమర్చబడిన ఈ 5G ఫోన్ గణనీయమైన సంచలనాన్ని సృష్టిస్తోంది. వినియోగదారుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలను అందుకుంటోంది.
మార్కెట్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న Vivo T4x 5G, Realme తాజా హ్యాండ్సెట్కు బలమైన పోటీని అందిస్తుంది. రెండు ఫోన్లు బడ్జెట్-స్నేహపూర్వకంగా ఉంటాయి, 5G మద్దతును అందిస్తాయి , సహేతుకమైన ధరను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే, అన్ని బడ్జెట్ ఫోన్ల మాదిరిగానే, వాటి మధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఉన్నాయి. ఏది మంచిదో తెలుసుకుందాం
Realme P4x 5G భారతదేశంలో మూడు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో అందించబడుతుంది. బేస్ 6GB + 128GB మోడల్ ధర రూ.15,499. 8GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ.16,999, 8GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ.17,999. ఇది మాట్టే సిల్వర్, ఎలిగెంట్ పింక్, లేక్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లలో వస్తుంది. మరోవైపు, Vivo T4x 5G మరింత సరసమైన ప్రారంభ ధరను కలిగి ఉంది. 6GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ.13,999, 8GB + 128GB మోడల్ ధర రూ.14,999, 8GB + 25GB వేరియంట్ ధర రూ.16,999. మీరు ప్రోంటో పర్పుల్, మెరైన్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లను పొందుతారు.
రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు 6.72-అంగుళాల ఫుల్ HD డిస్ప్లేను కలిగి ఉన్నాయి, కానీ Realme ఇక్కడ కొంచెం ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంది ఎందుకంటే ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది, ఇది స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ను సున్నితంగా చేస్తుంది. మరోవైపు, Vivo 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది, ఇది Realme లాగా వేగవంతమైనది కానీ ఫ్లూయిడ్ కాదు. Realme బ్రైట్నెస్ పరంగా కూడా ఒక ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే ఇది 1000 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో స్క్రీన్ను వీక్షించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
డిజైన్, నిర్మాణ నాణ్యత పరంగా, రెండు ఫోన్లు IP64 రేటింగ్ను కలిగి ఉన్నాయి, ఇది దుమ్ము, స్ప్లాష్ల నుండి రక్షణను అందిస్తుంది. అయితే, Realme P4x 5G దాని పెద్ద బ్యాటరీ కారణంగా కొంచెం మందంగా (8.39 mm) బరువుగా (208 g) ఉంటుంది, అయితే Vivo T4x 5G సాపేక్షంగా సన్నగా (8.09 mm) , తేలికగా (204 g), ఎక్కువ కాలం పట్టుకుని ఉపయోగించడానికి కొంచెం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
పనితీరు, హార్డ్వేర్ పరంగా, Realme P4x 5G మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 Ultra (6 nm) చిప్సెట్తో శక్తినిస్తుంది. 18 GB వరకు వర్చువల్ RAMకి మద్దతు ఇస్తుంది. మైక్రో SD ద్వారా నిల్వను 2 TB వరకు విస్తరించవచ్చు, ఫోన్ Android 15లో నడుస్తుంది.
అదే సమయంలో, Vivo T4x 5G మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 చిప్సెట్తో శక్తినిస్తుంది. 8 GB వరకు RAMని కలిగి ఉంటుంది. ఇది Android 15 + FuntouchOS 15లో కూడా నడుస్తుంది. రెండింటితో పోలిస్తే, Realme కొత్త ప్రాసెసర్, ఎక్కువ వర్చువల్ RAM భారీ మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారులకు కొంచెం మెరుగైన ఎంపికగా చేస్తాయి.
కెమెరా అనుభవం గురించి చెప్పాలంటే, రెండు పరికరాలు 50MP + 2MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంటాయి. Vivo T4x 5G దాని కెమెరాలకు AI-ఆధారిత ఫోటోగ్రఫీ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది, అధునాతన ప్రభావాలు, ఫోటో ఎడిటింగ్ సాధనాలను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో, Realme P4x 5G దాని కెమెరా సెటప్లో సరళత, పనితీరును నొక్కి చెబుతుంది, వేగవంతమైన, నమ్మదగిన రోజువారీ ఫోటోగ్రఫీ, వీడియో రికార్డింగ్ను నిర్ధారిస్తుంది.
రెండు ఫోన్లు బ్యాటరీ , ఛార్జింగ్ పరంగా గణనీయమైన తేడాలను చూపుతాయి. Realme P4x 5G 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్ మరియు రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే భారీ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. పోల్చితే, Vivo T4x 5G 44 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 6500 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. రెండు ఫోన్లు సులభంగా ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి, కానీ భారీ వినియోగదారులు లేదా గేమింగ్ ఔత్సాహికులకు, Realme P4x 5G కొంచెం మెరుగైన ఎంపిక.
అదనపు ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, Realme P4x 5Gలో ఫ్రోజెన్ క్రౌన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇందులో 5300 mm² వేపర్ చాంబర్ మరియు స్టీల్/కాపర్ లేయర్లు ఉన్నాయి, ఇవి ఫోన్ను ఎక్కువసేపు చల్లగా ఉంచుతాయి. అదనంగా, ఇది హై-రెస్ ఆడియో, OReality ఎన్హాన్స్డ్ స్పీకర్లతో వస్తుంది, ఇవి మీడియా, గేమింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఇంతలో, Vivo T4x 5G విస్తృత-శ్రేణి సెన్సార్ సపోర్ట్, USB OTG, మెరుగైన కస్టమ్ UI అనుభవం (FuntouchOS 15) తో వస్తుంది, ఇది వినియోగదారు ఇంటర్ఫేస్ను సహజంగా, ఉపయోగించడానికి సులభతరం చేస్తుంది.
ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్, అధిక రిఫ్రెష్ రేట్ గేమింగ్, దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన పనితీరును కోరుకునే వినియోగదారులకు Realme P4x 5G అనువైనది. ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ హార్డ్వేర్ బలంగా ఉంటుంది. Vivo T4x 5G చక్కటి సమతుల్య పనితీరు, మంచి డిస్ప్లే, నమ్మకమైన కెమెరాలు మరియు తేలికైన డిజైన్ను అందిస్తుంది, ఇవన్నీ బడ్జెట్లోనే ఉంటాయి. బడ్జెట్పై శ్రద్ధ వహించే కొనుగోలుదారులకు ఇది గొప్ప ఎంపిక.