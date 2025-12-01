Realme P4X 5G: రియల్మీ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఫీచర్స్, ప్రైస్ లీక్..!
Realme P4X 5G: ఈ వారం చివర్లో రియల్మీ P4x 5G అనే మరో కొత్త ఫోన్ను రియల్మీ లాంచ్ చేయనుంది. అధికారిక లాంచ్కు ముందు, రియల్మీ P-సిరీస్ పరికరం ధర, ర్యామ్, స్టోరేజ్ వివరాలను నివేదికలు వెల్లడించాయి. ఈ ఫోన్ 8జీబీ వరకు ర్యామ్, 256జీబీ ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అదనంగా, ఈ ఫోన్లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
రియల్మీ P4x 5G 6GB RAM మరియు 128GB స్టోరేజ్తో బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.15,999 వరకు ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ 8GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ.17,499, 8GB+256GB RAM, నిల్వ మోడల్ ధర రూ.19,499 ఉంటుందని అంచనా. ఈ పరికరం డిసెంబర్ 4న మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు IST వద్ద లాంచ్ అవుతుంది. కంపెనీ స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు Realme Watch 5ని కూడా లాంచ్ చేస్తుంది.
ఈ Realme ఫోన్ గ్రీన్, పింక్, వైట్ కలర్స్లో వస్తుంది. ఇది AI- ఆధారిత 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఫోన్కు శక్తినివ్వడం అనేది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా 5G చిప్సెట్. ఇది 18GB వరకు డైనమిక్ RAMని కూడా అందిస్తుంది. అదనంగా, పరికరం 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ , 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. Realme P4x 5G వేడెక్కడాన్ని నివారించడానికి థర్మల్ నిర్వహణ కోసం 5,300 చదరపు mm ఆవిరి గది (VC)ని కలిగి ఉంది. ఇంకా, ఈ పరికరం 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 1,000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని అందిస్తుంది. అదనంగా, ఈ పరికరం 6.72-అంగుళాల పూర్తి-HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.