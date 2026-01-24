Realme P4 Power: రియల్మీ కొత్త ఫోన్.. 10,001mAh బ్యాటరీ.. ఒక్కసారి ఛార్జ్తో 1.5 రోజుల లైఫ్..!
Realme P4 Power: రియల్మీ సంస్థ భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మరో సంచలనానికి తెరలేపుతోంది. పీ-సిరీస్లో భాగంగా అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో 'రియల్మీ P4 పవర్' మోడల్ను జనవరి 29, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
Realme P4 Power: రియల్మీ సంస్థ భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మరో సంచలనానికి తెరలేపుతోంది. పీ-సిరీస్లో భాగంగా అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో 'రియల్మీ P4 పవర్' మోడల్ను జనవరి 29, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ముఖ్యంగా బ్యాటరీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా ఈ ఫోన్ను రూపొందించారు. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే దీని కోసం ప్రత్యేక పేజీ అందుబాటులోకి రావడంతో టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి వస్తున్న ఈ డివైస్, స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఈ ఫోన్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిన అంశం దాని భారీ 10,001 mAh బ్యాటరీ. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5000 mAh బ్యాటరీ ఉండటమే ఎక్కువ, కానీ రియల్మీ ఏకంగా డబుల్ కెపాసిటీతో దీనిని తీసుకువస్తోంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సాధారణ వినియోగంలో ఒకటిన్నర రోజుకు పైగా బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తుందని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. స్టాండ్బై మోడ్లో ఉంచితే ఏకంగా నెల రోజుల పాటు ఫోన్ ఆన్ లోనే ఉంటుందనే విషయం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ప్రయాణాలు ఎక్కువగా చేసే వారికి, పదే పదే ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే వీలు లేని వారికి ఈ ఫోన్ ఒక గొప్ప వరమని చెప్పవచ్చు. డిజైన్ పరంగా కూడా పర్ల్ అకాడమీ భాగస్వామ్యంతో అత్యంత స్టైలిష్ లుక్ ఇచ్చేందుకు కంపెనీ కృషి చేసింది.
సాంకేతిక సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మల్టీటాస్కింగ్ మరియు, గేమింగ్ ప్రియులకు అద్భుతమైన వేగాన్ని అందిస్తుంది. గరిష్టంగా 12 జీబీ ర్యామ్ మరియు 256 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్లతో లభించే ఈ ఫోన్, భారీ బ్యాటరీని వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి 80 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంది. దీనికి అదనంగా హైపర్విజన్ చిప్ మరియు ఏఐ ఆధారిత చిప్ సెట్లు ఫోన్ పనితీరును మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. కేవలం పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ మాత్రమే కాకుండా, లోపలి హార్డ్వేర్ కూడా వినియోగదారులకు స్మూత్ అనుభూతిని ఇచ్చేలా డిజైన్ చేయడం విశేషం.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం రియల్మీ P4 పవర్లో అత్యుత్తమ కెమెరా సెటప్ను అందించారు. 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫీచర్ ఉండటం వల్ల ఫోటోలు మరియు వీడియోలు చాలా స్పష్టంగా వస్తాయి. 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా విస్తృతమైన దృశ్యాలను బంధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సెల్ఫీల కోసం 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా జోడించారు. డిస్ప్లే పరంగా 6.78 అంగుళాల అమోలెడ్ స్క్రీన్ మరియు 144 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల విజువల్స్ చాలా రిచ్గా కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా, దుమ్ము మరియు నీటి నుండి రక్షణ కోసం దీనికి ఐపీ68 రేటింగ్ కూడా ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
చివరిగా సాఫ్ట్వేర్, ధర విషయాలను పరిశీలిస్తే, రియల్మీ వినియోగదారులకు దీర్ఘకాలిక భరోసా ఇస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్ 16 వెర్షన్తో వస్తున్న ఈ ఫోన్కు మూడేళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు, నాలుగేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు లభిస్తాయి. ధర సుమారుగా రూ. 30,000 నుండి ప్రారంభమై, హై-ఎండ్ వేరియంట్ రూ. 37,999 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ట్రాన్స్ ఆరెంజ్, బ్లూ, సిల్వర్ రంగుల్లో లభించే ఈ స్మార్ట్ఫోన్, తన అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో మిగిలిన కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.