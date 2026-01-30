Realme P4 Power 5G: ఛార్జింగ్ కష్టాలకు గుడ్ బై.. వారానికి రెండుసార్లు ఛార్జ్ చేస్తే చాలు..రియల్మీ P4 పవర్ సంచలనం..!
Realme P4 Power 5G: ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో స్మార్ట్ఫోన్ ప్రాణవాయువులా మారిపోయింది. అయితే, ఎంత ఖరీదైన ఫోన్ అయినా సాయంత్రానికి 'ఛార్జింగ్' అంటూ నీరసించిపోతే ఆ కష్టాలు వర్ణనాతీతం. పవర్బ్యాంకులను వెంట మోయలేక, ప్లగ్ పాయింట్ల కోసం వెతుకులాట లేకుండా.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజుల తరబడి పనిచేసే ఫోన్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా! సరిగ్గా ఇలాంటి వినియోగదారుల కోసమే ప్రముఖ చైనా దిగ్గజం రియల్మీ 'పీ4 పవర్ 5జీ' పేరుతో ఒక మొబైల్ మృగాన్ని మార్కెట్లోకి వదిలింది. ఇది కేవలం ఫోన్ మాత్రమే కాదు, జేబులో ఇమిడిపోయే ఒక మినీ జనరేటర్ అని టెక్ వర్గాలు చమత్కరిస్తున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన బలం దాని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. ఏకంగా 10,001mAh భారీ టైటాన్ బ్యాటరీతో వచ్చిన ఈ ఫోన్, స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలోనే సరికొత్త బెంచ్మార్క్ను సెట్ చేసింది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సాధారణ వినియోగదారులు రోజుల తరబడి నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు. వీడియోలు చూడటం, సోషల్ మీడియా బ్రౌజింగ్ లేదా గంటల కొద్దీ గేమింగ్ ఆడినా ఛార్జింగ్ కరిగిపోవడం చాలా కష్టం. 'డెడ్ లెస్ స్మార్ట్ఫోన్' అనే బిరుదుకు తగినట్లుగా, అత్యవసర సమయాల్లో ఇతర ఫోన్లను కూడా ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా 27W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం విశేషం.
బ్యాటరీ మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్ డిస్ప్లే విషయంలోనూ రాజీ పడలేదు. 6.8 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ అమోలెడ్ 4డీ కర్వ్ డిస్ప్లేతో ఈ మొబైల్ ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటంతో గేమింగ్ లేదా స్క్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 6500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఇవ్వడం గమనార్హం. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్, మల్టీటాస్కింగ్ మరియు రోజువారీ పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తుంది. ఐపీ 68 వంటి రేటింగ్లతో ధూళి, నీటి నుండి దీనికి పక్కా రక్షణ లభిస్తుంది.
కెమెరా విభాగం వైపు చూస్తే, ఇది ఒక మధ్యస్థాయి అనుభూతిని ఇస్తుంది. సోనీ ఐఎంఎక్స్ 882 సెన్సర్తో కూడిన 50 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా పగటిపూట నాణ్యమైన చిత్రాలను అందిస్తుంది. అలాగే 8 ఎంపీ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ మరియు 16 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరాలు సోషల్ మీడియా ప్రియుల అవసరాలను తీరుస్తాయి. ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్లకు కొంత లోటు అనిపించినా, సగటు వినియోగదారునికి ఇది సరిపోతుంది. 80W సూపర్ వూక్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని కూడా వేగంగా నింపే వీలుంటుంది.
ధర విషయానికి వస్తే, రూ.27,999 ప్రారంభ ధరతో రియల్మీ పీ4 పవర్ 5జీ మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్లోనూ దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర స్మార్ట్ఫోన్లతో పోలిస్తే, కేవలం బ్యాటరీ సామర్థ్యం ప్రాతిపదికన ఇది ఒక తిరుగులేని ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు. ఛార్జింగ్ టెన్షన్ లేకుండా, మొబైల్ను గరిష్టంగా వాడాలనుకునే వారికి ఈ పవర్ ప్యాక్డ్ స్మార్ట్ఫోన్ ఒక ఉత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుంది.