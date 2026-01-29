Realme P4 Power 5G: భారత్లోకి వచ్చేసిన రియల్మీ P4 పవర్ 5జీ.. IP69 రేటింగ్, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్..!
Realme P4 Power 5G: రియల్మీ నుంచి మరో పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్ భారత విపణిలోకి అడుగుపెట్టింది. మొబైల్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'రియల్మీ P4 పవర్ 5G' నేడు అట్టహాసంగా విడుదలయ్యింది. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్ అంటే కేవలం కమ్యూనికేషన్ సాధనంగానే కాకుండా, నేటి యువతకు అదొక గేమింగ్ కన్సోల్, మినీ థియేటర్, ప్రొఫెషనల్ కెమెరాగా మారిపోయింది. ఈ అవసరాలన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని, ముఖ్యంగా బ్యాటరీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ రియల్మీ ఈ సరికొత్త మోడల్ను పరిచయం చేసింది. జనవరి 29న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు యూట్యూబ్ వేదికగా జరిగిన లైవ్ ఈవెంట్లో ఈ ఫోన్ ఫీచర్లను కంపెనీ వెల్లడించింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దాని భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం. ఏకంగా 10,001mAh టైటాన్ బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ ఫోన్, పవర్ యూజర్లకు ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు ఒకటిన్నర రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా వాడుకునే వీలుంటుంది. దీనికి తోడు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటంతో అతి తక్కువ సమయంలోనే బ్యాటరీ ఫుల్ అవుతుంది. ఇతర డివైజ్లను ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు 27W రివర్స్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను కూడా ఇందులో చేర్చడం విశేషం. దీనివల్ల ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు పవర్ బ్యాంక్ అవసరం లేకుండానే ఇతర గ్యాడ్జెట్లను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
డిస్ప్లే విషయంలోనూ రియల్మీ ఎక్కడా తగ్గలేదు. 6.8 అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ హైపర్గ్లో 4D కర్వ్ ప్లస్ స్క్రీన్ను ఇందులో అమర్చారు. గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు లేదా హై-క్వాలిటీ వీడియోలు చూసేటప్పుడు వినియోగదారులకు అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించేందుకు 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను జోడించారు. దీంతో స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఫోన్ లోపలి భాగంలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ను వాడారు. ఇది భారీ టాస్క్లను కూడా సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తుంది. ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు అత్యాధునిక ఎయిర్ఫ్లో కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఛాయాచిత్ర ప్రేమికుల కోసం రియల్మీ P4 పవర్లో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ఉంది. వెనుకవైపు 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ OIS ప్రైమరీ కెమెరా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది, తద్వారా సినిమాటిక్ క్వాలిటీ వీడియోలను తీసుకోవచ్చు. దీనికి అదనంగా 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా ఏఐ ఎడిట్ జీనీ, ఏఐ పర్ఫెక్ట్ షాట్ వంటి ఫీచర్లను ఇందులో పొందుపరిచారు, ఇవి ఫోటోల నాణ్యతను మరింత పెంచుతాయి.
సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ యూఐ 7.0 వెర్షన్పై పనిచేస్తుంది. ఫ్లక్స్ ఇంజిన్ సాయంతో ఫోన్ అకారణంగా హ్యాంగ్ అవ్వకుండా, యానిమేషన్లు చాలా వేగంగా పనిచేస్తాయి. వినియోగదారుల భరోసా కోసం మూడు ప్రధాన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్లు, నాలుగేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఇస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది. ఫోన్ మన్నిక కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ రక్షణతో పాటు ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఇచ్చారు. అంటే ధూళి, నీటి నుంచి ఈ ఫోన్కు పటిష్టమైన రక్షణ లభిస్తుంది.
ధరల విషయానికి వస్తే, 8GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 25,999గా నిర్ణయించారు. అలాగే 8GB+256GB వేరియంట్ రూ. 27,999కి, హై-ఎండ్ మోడల్ అయిన 12GB+256GB వేరియంట్ రూ. 30,999కి అందుబాటులో ఉంటుంది. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన రంగులను ఎంచుకునేలా ట్రాన్స్సిల్వర్, ట్రాన్స్బ్లూ, ట్రాన్స్ఆరెంజ్ రంగుల్లో ఈ ఫోన్లను తీర్చిదిద్దారు. ప్రారంభ ఆఫర్ల కింద బ్యాంకు డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా నాలుగేళ్ల పాటు బ్యాటరీపై ఉచిత వారంటీని అందించడం గమనార్హం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విక్రయాలు ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో ఇవి లభిస్తాయి. నో-కోస్ట్ ఈఎంఐ సౌకర్యం కూడా ఉండటంతో మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. డిజైన్ పరంగా కూడా ఫోన్ చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తూ, చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మంచి గ్రిప్ను అందిస్తుంది. ఆర్మోర్ షెల్ ప్రొటెక్షన్ వల్ల ఫోన్ కింద పడినా త్వరగా దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, రూ. 26 వేల బడ్జెట్లో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, అత్యాధునిక ఏఐ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి రియల్మీ P4 పవర్ 5G ఒక చక్కని ఎంపిక. పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ వల్ల గేమర్లను, అధునాతన కెమెరా సెటప్ వల్ల ఫోటోగ్రాఫర్లను ఇది ఆకట్టుకుంటుంది. పోటీ మార్కెట్లో ఇతర బ్రాండ్లకు ధీటుగా రియల్మీ ఈ మోడల్ను లాంచ్ చేసింది. మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.