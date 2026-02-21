Realme P4 Lite 4G: రియల్మీ నుంచి బడ్జెట్ ధమాకా: తక్కువ ధరలో అదిరిపోయే ఫీచర్లు!
Realme P4 Lite 4G: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఎప్పుడూ సంచలనాలు సృష్టించే రియల్మీ సంస్థ, తాజాగా సామాన్యుల కోసం 'రియల్మీ P4 లైట్ 4G'ని భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది.
Realme P4 Lite 4G: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఎప్పుడూ సంచలనాలు సృష్టించే రియల్మీ సంస్థ, తాజాగా సామాన్యుల కోసం 'రియల్మీ P4 లైట్ 4G'ని భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కేవలం ₹7,999 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ ఫోన్, తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రీమియం అనుభూతిని అందించేలా రూపొందించబడింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మరియు ప్రాథమిక అవసరాల కోసం స్మార్ట్ఫోన్ వెతికే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా మారుతుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ ధరలో ఇలాంటి ఫీచర్లు అందించడం రియల్మీ వ్యూహాత్మక విజయమని చెప్పవచ్చు.
ఈ ఫోన్ డిజైన్ మరియు డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, కంపెనీ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఇందులో విశాలమైన స్క్రీన్ ఉండటం వల్ల వీడియోలు చూడటానికి, గేమింగ్ ఆడుకోవడానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అలాగే 4G కనెక్టివిటీతో వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ను ఇది అందిస్తుంది. రియల్మీ తన ఫోన్లలో ఎప్పుడూ కొత్తదనాన్ని కోరుకునే యువతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ హ్యాండ్సెట్ను స్టైలిష్ లుక్తో మరియు తేలికైన బరువుతో తీర్చిదిద్దింది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఈ ఫోన్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. రోజంతా ఛార్జింగ్ గురించి చింతించకుండా వాడుకునేలా శక్తివంతమైన బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చారు. దీనివల్ల నిరంతరం ప్రయాణాల్లో ఉండే వారికి లేదా ఫోన్ వాడకం ఎక్కువగా ఉండే వారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా కూడా లేటెస్ట్ ఫీచర్లను అందించడం వల్ల వినియోగదారులు ఎటువంటి లాగ్ లేకుండా సున్నితమైన పనితీరును అనుభవించవచ్చు.
చివరగా, ₹7,999 ధరకే లభిస్తున్న ఈ రియల్మీ P4 లైట్ 4G, మార్కెట్లోని ఇతర బడ్జెట్ ఫోన్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. కెమెరా క్వాలిటీ కూడా ఈ ధరలో మెరుగ్గానే ఉందని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫోన్ల విభాగంలో రియల్మీ తన పట్టును మరింత బిగించేందుకు ఈ మోడల్ను ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటోంది. ఎవరైతే బ్రాండెడ్ ఫోన్ను తక్కువ ధరలో ఆశిస్తున్నారో, వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ డీల్ అని చెప్పవచ్చు.