Realme P3 Lite 5G: సంక్రాంతి ఆఫర్స్.. ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.499కే Realme P3 Lite 5G మొబైల్!
Realme P3 Lite: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది. ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ రియల్మీకి చెందిన Realme P3 Lite 5G మొబైల్పై భారీ డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్లను వినియోగించుకుంటే ఈ 5G స్మార్ట్ఫోన్ను చాలా తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
డిస్ప్లే & డిజైన్
Realme P3 Lite 5G మొబైల్ 6.67 అంగుళాల HD+ IPS LCD డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ స్క్రీన్కి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 625 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ ఉండటం వల్ల మల్టీమీడియా అనుభూతి మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ప్రాసెసర్ & పనితీరు
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 5G ప్రాసెసర్ ఉంది. డైలీ యూజ్తో పాటు గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్కు కూడా ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్
Realme P3 Liteలో 6000mAh భారీ బ్యాటరీ ఇవ్వబడింది. దీనికి 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం విశేషం. తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది.
కెమెరా ఫీచర్లు
ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం ఇందులో
వెనుక భాగంలో 32MP మెయిన్ కెమెరా
ముందుభాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా
అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ ఫోన్కు IP64 రేటింగ్ కూడా ఉంది.
సాఫ్ట్వేర్
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Android 15 ఆధారిత Realme UI 6.0పై పనిచేస్తుంది.
ధర & ఆఫర్లు
Realme P3 Lite 5G ప్రస్తుతం రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తోంది:
4GB RAM వేరియంట్
6GB RAM వేరియంట్
4GB RAM వేరియంట్కు మార్కెట్లో MRP రూ.12,999 కాగా, సంక్రాంతి ఆఫర్లో కేవలం రూ.10,499కే అందుబాటులో ఉంది.
బ్యాంక్ & ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్
Axis Bank, SBI క్రెడిట్ కార్డులతో చెల్లిస్తే రూ.500 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్
పాత ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.9,600 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్
అన్ని ఆఫర్లు కలిపి వినియోగిస్తే ఈ 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.499 నుంచే సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
మొత్తం మీద
సంక్రాంతి & రిపబ్లిక్ డే సేల్ సందర్భంగా తక్కువ బడ్జెట్లో 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి Realme P3 Lite 5G ఒక మంచి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు.