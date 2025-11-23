Realme Neo 8: రియల్మీ నియో 8.. 8000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్తో త్వరలో లాంచ్..!
Realme Neo 8: Realme తన ప్రసిద్ధ నియో సిరీస్ కింద కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇటీవలి లీక్ల ప్రకారం, బ్రాండ్ Realme Neo 8 ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ ఫోన్ Realme Neo 7 సిరీస్కు సక్సెసర్ కావచ్చు. Realme Neo 8 సిరీస్లో Realme Neo 8, Neo 8x, Neo 8 SE, Neo 8 టర్బో మోడల్లు ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ ఫోన్లు శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్లతో అమర్చబడి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. అవి ఆకట్టుకునే కెమెరాలు, డిజైన్ను కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పుడు లీకైన ఈ ఫీచర్లను వివరంగా అన్వేషిద్దాం.
Realme Neo 8 త్వరలో విడుదల అవుతుందని టిప్స్టర్ స్మార్ట్ పేర్కొంది. దాని ప్రకారం, ఫోన్లో మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్, అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, "8k+" సామర్థ్యంతో పెద్ద బ్యాటరీ ఉంటుంది, ఇది 8,000mAh+ బ్యాటరీని సూచిస్తుంది. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, Realme Neo 8లో 1.5K రిజల్యూషన్తో కూడిన 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED LTPS స్క్రీన్, అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఉంటాయి. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
Realme Neo 8లో Snapdragon 8 Gen 5 చిప్సెట్ ఉంటుందని DCS నివేదించింది. ఈ చిప్సెట్ గతంలో OnePlus Ace 6Tలో కనిపించింది, ఇది ఈ నెలలో చైనాలో లాంచ్ కానుంది. రియల్మీ Neo 7 డిసెంబర్ 2024లో ప్రారంభించబడింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Dimensity 9300 Plus చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అందువల్ల, Neo 8లో Snapdragon 8 Gen 5 లేదా ఇప్పటికే ఉన్న Dimensity 9400+ చిప్ ఉంటుందో లేదో చూడాలి.