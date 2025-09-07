Realme Neo 7 Turbo AI Edition: రియల్మీ AI స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు ఖతర్నాక్.. రేటు ఎంతంటే..?
Realme Neo 7 Turbo AI Edition: రియల్మీ మరో శక్తివంతమైన ఫోన్ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. చైనీస్ కంపెనీ ఈ ఫోన్ 7200mAh బ్యాటరీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది.
Realme Neo 7 Turbo AI Edition: రియల్మీ మరో శక్తివంతమైన ఫోన్ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. చైనీస్ కంపెనీ ఈ ఫోన్ 7200mAh బ్యాటరీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది. రియల్మీ దీనిని నియో 7 సిరీస్ టర్బో మోడల్గా పరిచయం చేసింది. గతంలో కంపెనీ ఈ సిరీస్లో రియల్మీ నియో 7ను విడుదల చేసింది. రియల్మీ ఈ పరిమిత AI ఎడిషన్ ఫోన్ను దేశీయ మార్కెట్లో అంటే చైనాలో విడుదల చేసింది.
ఈ ఫోన్ చైనా మొబైల్తో పరిచయం చేసింది, దీనిలో టెలికాం ఆపరేటర్ ప్రీ-లోడెడ్ యాప్లు, సర్వీస్లు ఇప్పటికే ఇన్స్టాల్ చేశారు. దీని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ను చైనా మొబైల్ మ్యాంగో కార్డ్ క్లబ్గా కూడా కస్టమైజ్ చేశారు. రియల్మీ నియో 7 టర్బో AI నాలుగు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టబడింది - 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 16GB RAM + 256GB మరియు 16GB RAM + 512GB. దీని ప్రారంభ ధర CNY 1999 (సుమారు రూ. 24,672). ఈ ఫోన్ ఒకే ఒక రంగు ఎంపికలో వస్తుంది.
Realme Neo 7 Turbo AI Edition Specifications
ఈ రియల్మీ ఫోన్ పెద్ద 6.8-అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఫోన్ డిస్ప్లే 144Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్ ఫీచర్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అలాగే ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్కు మద్దతును పొందుతుంది. ఈ ఫోన్లో 7200mAh బ్యాటరీ ఉంది, దీనితో 100W USB టైప్ C వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది.
ఈ గేమింగ్ ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400e ప్రాసెసర్ ఉంది. దీనితో 16GB RAM+ 512GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా రియల్మీ యూఐ 6లో పనిచేస్తుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్ OIS కెమెరా ఉంటుంది. దానితో పాటు 8MP సెకండరీ కెమెరా అందించారు. సెల్ఫీ, వీడియో కాలింగ్ కోసం దీనిలో 16MP కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫోన్కి IP69 రేటింగ్ ఇచ్చారు. దీని కారణంగా ఇది నీరు, ధూళిలో దెబ్బతినదు.