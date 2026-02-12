  • Menu
Realme Narzo 90x 5G: వాలెంటైన్స్ స్పెషల్.. రియల్‌మీ నార్జో 90x 5G మరూన్ ఎడిషన్ అదిరిపోయిందిగా..!

Highlights

Realme Narzo 90x 5G: వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రియల్‌మీ తన యూజర్లకు అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. బడ్జెట్ ధరలో సూపర్ హిట్ అయిన నార్జో 90x 5G మోడల్‌ను ఇప్పుడు సరికొత్త 'మరూన్ ఎడిషన్'లో లాంచ్ చేసింది.

Realme Narzo 90x 5G: వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రియల్‌మీ తన యూజర్లకు అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. బడ్జెట్ ధరలో సూపర్ హిట్ అయిన నార్జో 90x 5G మోడల్‌ను ఇప్పుడు సరికొత్త 'మరూన్ ఎడిషన్'లో లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ చూడగానే కళ్ళకు కట్టుకునేలా చాలా క్లాసీగా మరియు ప్రీమియం లుక్‌తో కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ తరం యువతను ఆకట్టుకునేలా వైబ్రెంట్ కలర్ కాంబినేషన్‌తో డిజైన్ చేయడం విశేషం. స్టైల్‌కు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే కుర్రాళ్లకు ఈ ఫోన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం లుక్ పరంగానే కాదు, పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కూడా తగ్గనంటోంది. ఇందులో 6.72 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్‌డీ ప్లస్ డిస్‌ప్లేను అందించారు. దీనికి తోడు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల గేమ్స్ ఆడినా లేదా సోషల్ మీడియాలో స్క్రోలింగ్ చేసినా చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. దీని బ్రైట్‌నెస్ కూడా ఎండలో చూసినప్పుడు స్పష్టంగా కనిపించేలా హై లెవల్‌లో ఉంటుంది. మూవీస్ చూసేవారికి మరియు కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఈ డిస్‌ప్లే క్వాలిటీ ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది.

ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాను అమర్చారు. ఇది డే లైట్‌లో అద్భుతమైన ఫోటోలను క్లిక్ చేస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం కూడా మంచి ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఇక బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి అస్సలు టెన్షన్ అక్కర్లేదు. 5000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 45W సూపర్ వూక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ చాలా త్వరగా ఛార్జ్ అవుతుంది. రోజంతా బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తుంది, కాబట్టి ఛార్జింగ్ వైర్లతో పని ఉండదు.

ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6100 ప్లస్ 5G ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేసినా లేదా హెవీ యాప్స్ వాడినా ఫోన్ హ్యాంగ్ అయ్యే ప్రసక్తే ఉండదు. ఇందులో 6GB, 8GB ర్యామ్ ఆప్షన్లతో పాటు వర్చువల్ ర్యామ్ సదుపాయం కూడా ఉంది. దీనివల్ల ఫోన్ వేగం ఇంకా పెరుగుతుంది. స్టోరేజ్ విషయంలో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా బోలెడన్ని ఫోటోలు, వీడియోలు దాచుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్లన్నీ చూస్తుంటే బడ్జెట్ ధరలో ఒక పవర్ ప్యాక్డ్ ఫోన్ లాగా అనిపిస్తుంది.

ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఫోన్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్ అమెజాన్, రియల్‌మీ అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో అందుబాటులో ఉండనుంది. లాంచ్ ఆఫర్ కింద కొన్ని బ్యాంకు డిస్కౌంట్లు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. తక్కువ ధరలో 5G కనెక్టివిటీతో పాటు అదిరిపోయే లుక్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ డీల్. మీ వాలెంటైన్‌కి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలన్నా లేదా మీరు కొత్తగా ఫోన్ మార్చాలన్నా ఈ మరూన్ కలర్ వేరియంట్ ఒక క్రేజీ ఆప్షన్ అవుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు.

