Realme Narzo 90 Series: రియల్‌మే నార్జో 90 సిరీస్.. 7000mAh బ్యాటరీ, 60W ఛార్జింగ్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?

డిసెంబర్ 16న భారతదేశంలో రియల్‌మే నార్జో 90 సిరీస్‌ను కంపెనీ విడుదల చేయనుంది. ఈ సిరీస్‌లో రియల్‌మే నార్జో 90 5G, నార్జో 90x 5G ఉన్నాయి. లాంచ్‌కు ముందే రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ధర వివరాలు లీక్ అయ్యాయి.

Realme Narzo 90 Series: డిసెంబర్ 16న భారతదేశంలో రియల్‌మే నార్జో 90 సిరీస్‌ను కంపెనీ విడుదల చేయనుంది. ఈ సిరీస్‌లో రియల్‌మే నార్జో 90 5G, నార్జో 90x 5G ఉన్నాయి. లాంచ్‌కు ముందే రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ధర వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. కంపెనీ చాలా కాలంగా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల స్పెసిఫికేషన్‌లను టీజ్ చేస్తోంది. ఈ ఫోన్‌లు 7000mAh బ్యాటరీ వరకు ఉంటాయి.60W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి. వాటి గురించి అన్ని ప్రత్యేక విషయాలను తెలుసుకుందాం.

రియల్‌మే నార్జో 90 సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ధర వివరాలు లాంచ్‌కు ముందే వెల్లడయ్యాయి. రియల్‌మీ నార్జో 90 5G, నార్జో 90x 5G ఇండియా ధరలు లీక్ అయ్యాయి. టిప్‌స్టర్ పరాస్ గుగ్లానీ Xలో రెండు ఫోన్‌ల ధరలను వెల్లడించారు. రియల్‌మీ నార్జో 90 5G ధర రూ.17,999 కాగా, నార్జో 90x 5G ధర రూ.14,999. ఈ ధరను టిప్‌స్టర్ వెల్లడించారు, ఇందులో బ్యాంక్ ఆఫర్‌లు, డిస్కౌంట్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

రియల్‌మీ నార్జో 90 సిరీస్ కోసం ప్రత్యేక సైట్ కూడా అమెజాన్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది. ఫోన్ కలర్ వేరియంట్లు కూడా అక్కడ వెల్లడయ్యాయి. వెనిల్లా నార్జో 90 5G ఫోన్ విక్టరీ గోల్డ్, కార్బన్ బ్లాక్ రంగులలో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఫోన్ బరువు 181 గ్రాములు, 7.79mm మందం ఉంటుంది.

మరోవైపు, నార్జో 90x 5G నైట్రో బ్లూ, ఫ్లాష్ బ్లూ షేడ్స్‌లో అందించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. రెండు ఫోన్‌లు 7000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తాయి. 60W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి. నార్జో 90 5G బైపాస్ ఛార్జింగ్, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది. బ్రాండ్ ఈ ఫోన్‌లకు దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్‌లను ఇచ్చింది. సిరీస్ లాంచ్‌కు కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది.

