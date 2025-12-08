  • Menu
రియల్‌మీ తన నార్జో 80 సిరీస్ 5Gకి సక్సెసర్‌గా భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కంపెనీ త్వరలో రియల్‌మీ నార్జో 90 సిరీస్ 5Gని భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టనుంది.

Realme Narzo 90 Series 5G: రియల్‌మీ తన నార్జో 80 సిరీస్ 5Gకి సక్సెసర్‌గా భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కంపెనీ త్వరలో రియల్‌మీ నార్జో 90 సిరీస్ 5Gని భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టనుంది. లాంచ్‌కు ముందు, ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ఈ సిరీస్ త్వరలో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడుతుందని, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు అమెజాన్ స్పెషల్స్‌గా అందుబాటులో ఉంటాయని ధృవీకరిస్తూ ఒక టీజర్‌ను విడుదల చేసింది.

అమెజాన్‌లో షేర్ చేయబడిన కామిక్-స్టైల్ టీజర్ విభిన్న డిజైన్‌లతో రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను చూపిస్తుంది, నార్జో 90 సిరీస్ 5Gలో రెండు మోడళ్లు ఉంటాయని సూచిస్తుంది. ఈ మోడల్‌లు రియల్‌మీ నార్జో 90 ప్రో 5G, రియల్‌మీ నార్జో 90x 5G కావచ్చునని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

టీజర్‌లో చూసిన మొదటి మోడల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్‌కు సమానమైన లేఅవుట్‌ను కలిగి ఉన్న కెమెరా మాడ్యూల్‌ను చూపిస్తుంది. మునుపటి సిరీస్ రియల్‌మీ నార్జో 80 ప్రో 5Gని కూడా పోలి ఉంటుంది. ఈ మోడల్ బహుశా నార్జో 90 ప్రో 5G కావచ్చు. రెండవ ఫోన్ దీర్ఘచతురస్రాకార వెనుక కెమెరా డిజైన్, నిలువు లెన్స్ అలైన్‌మెంట్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది, ఇది Narzo 90x 5G కావచ్చునని సూచిస్తుంది.

రెండు ఫోన్‌లు రియల్‌మీ ఇటీవలి డిజైన్ ట్రెండ్‌ను అనుసరించి ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్‌లు, గుండ్రని మూలలను కలిగి ఉంటాయి. తుది స్పెసిఫికేషన్‌లు వెల్లడించనప్పటికీ, మైక్రోసైట్ కొన్ని లక్షణాల సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది: టీజర్ 'డిసెంబర్ 9 కోసం గేర్ అప్ చేయండి. ప్లాట్ చిక్కగా ఉంటుంది' అనే సందేశంతో ముగుస్తుంది, అంటే రియల్‌మీ డిసెంబర్ 9, 2025న నార్జో 90 సిరీస్ 5G కోసం ప్రధాన నవీకరణలను పంచుకుంటుంది.

