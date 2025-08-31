Realme GT 8 Series: రియల్మీ జిటి కొత్త సిరీస్.. స్పెసిఫికేషన్లు లీక్.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
రియల్మీ GT 8 సిరీస్ అక్టోబర్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో రియల్మీ GT 7 సిరీస్ కంటే హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్లు ఉంటాయి. అధికారిక లాంచ్కు ముందు, హ్యాండ్సెట్ చిప్సెట్, డిస్ప్లే, టెలిఫోటో కెమెరాకు సంబంధించిన పాత చర్చకు మద్దతు ఇచ్చే కొత్త లీక్ బయటపడింది.
Realme GT 8 Series: రియల్మీ GT 8 సిరీస్ అక్టోబర్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇందులో రియల్మీ GT 7 సిరీస్ కంటే హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్లు ఉంటాయి. అధికారిక లాంచ్కు ముందు, హ్యాండ్సెట్ చిప్సెట్, డిస్ప్లే, టెలిఫోటో కెమెరాకు సంబంధించిన పాత చర్చకు మద్దతు ఇచ్చే కొత్త లీక్ బయటపడింది. రాబోయే Realme GT 8 సిరీస్లో 2K రిజల్యూషన్తో అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉండవచ్చు. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందవచ్చు. లైనప్లో Realme GT 8 , Realme GT 8 ప్రో మోడల్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
Realme GT 8 Series Specifications
రియల్మీ GT 8 సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు లీక్ అయ్యాయి. ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం.. ఫోన్లో 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్, ఫ్లాట్ 2K అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. అలానే స్నాప్డ్రాగన్ 8 సిరీస్ ప్రాసెసర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. మునుపటి లీక్లు ఫోన్లో తదుపరి తరం స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని స్పష్టంగా పేర్కొన్నాయి.
రియల్మీ ఒక కెమెరా బ్రాండ్తో కలిసి రియల్మీ GT 8 సిరీస్ను తీసుకువస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది కంపెనీ అత్యంత అధునాతన ఫ్లాగ్షిప్ కావచ్చు. అయితే, దీని గురించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఈ కొత్త లీక్ రియల్మీ GT 8 లైనప్ స్పెసిఫికేషన్ల గురించి మునుపటి పుకార్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. పాత లీక్ ప్రకారం, ప్రామాణిక రియల్మీ GT 8 6.6-అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్ప్లే, అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, మెటల్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంటుంది. బ్యాటరీ సామర్థ్యం దాదాపు 7,000mAh ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
రియల్మీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేజ్ జు, VP వాంగ్ వీ ఇటీవల రియల్మీ GT 8 రాక టీజర్ను పంచుకున్నారు. ఇది రియల్మీ GT 8 ప్రోతో పాటు అక్టోబర్లో విడుదల అవుతుందని భావిస్తున్నారు. కొత్త రియల్మీ GT సిరీస్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 ప్రాసెసర్తో వచ్చే మొదటి ఫోన్లలో ఒకటి కావచ్చు. చైనీస్ టెక్ బ్రాండ్ ఈ సంవత్సరం మేలో భారతదేశంలో Realme GT 7 ను ప్రారంభించింది, ఇది మొదట ఏప్రిల్లో చైనాలో ప్రారంభమైంది. రియల్మీ జిటి 7 ప్రో నవంబర్లో భారతదేశంలో విడుదలైంది, దీనిని గతంలో చైనాలో ప్రవేశపెట్టారు.