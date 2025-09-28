  • Menu
Realme GT 8 Series: రియల్‌మీ కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌లు.. త్వరలో లాంచ్ అవుతాయి..!

Realme GT 8 Series: రియల్‌మీ GT 8 సిరీస్ అక్టోబర్‌లో చైనాలో లాంచ్ కానుంది. ఈ లైనప్‌లో స్టాండర్డ్, ప్రో మోడల్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

Realme GT 8 Series: రియల్‌మీ GT 8 సిరీస్ అక్టోబర్‌లో చైనాలో లాంచ్ కానుంది. ఈ లైనప్‌లో స్టాండర్డ్, ప్రో మోడల్ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఇవి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయని కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. రియల్‌మీ GT 8 ప్రో చైనా 3C సర్టిఫికేషన్ వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించింది, దాని కొన్ని స్పెసిఫికేషన్‌లను వెల్లడించింది. రియల్‌మీ GT 8 సిరీస్ BOE డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. మరికొన్ని ఫీచర్లను ప్రకటించింది. ఇంకా, ఒక టిప్‌స్టర్ ప్రో మోడల్ రెండర్‌ను షేర్ చేశారు, దాని ముందు డిజైన్ గురించి ఒక ఆలోచన ఇచ్చారు.

వీబోలోని ఒక పోస్ట్‌లో, చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారు దాని రాబోయే రియల్‌మీ GT 8 సిరీస్ కోసం BOE నుండి డిస్‌ప్లేలను సోర్స్ చేస్తానని ధృవీకరించారు. ఇంకా, కంపెనీ హై-ఎండ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు 2K రిజల్యూషన్ స్క్రీన్‌లు, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటాయి, ఇది ప్రత్యేకంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ గేమర్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. రియల్‌మీ ఇటీవల తన రాబోయే ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ లైనప్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని ధృవీకరించింది. అదనంగా, ఈ సిరీస్‌లో R1 గ్రాఫిక్స్ చిప్ మరియు డ్యూయల్ సిమెట్రిక్ స్పీకర్ సెటప్ కూడా ఉంటాయి.

ఇంకా, చైనా 3C వెబ్‌సైట్‌లో మోడల్ నంబర్ RMX5200 తో ఉన్న Realme స్మార్ట్‌ఫోన్ కనిపించింది. టిప్‌స్టర్ డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ (చైనీస్ నుండి అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ జాబితా రాబోయే Realme GT 8 Pro కి చెందినది. 3C జాబితా హ్యాండ్‌సెట్ 120W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇవ్వవచ్చని సూచిస్తుంది. నిజమైతే, ఈ ఫోన్ దాని ముందున్న Realme GT 7 Pro మాదిరిగానే వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ వేగాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చని కూడా టిప్‌స్టర్ పేర్కొన్నారు.

మరొక Weibo పోస్ట్‌లో, టిప్‌స్టర్ ఫోన్ ముందు డిజైన్‌ను చూపించే Realme GT 8 Pro ఆరోపించిన రెండర్‌లను పంచుకున్నారు. ఇది డిస్ప్లే పైభాగంలో హోల్-పంచ్ కటౌట్‌ను చూపిస్తుంది, బహుశా సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది. ఫోన్ చాలా సన్నని బెజెల్స్‌తో కూడా చూడవచ్చు. పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్ బటన్లు హ్యాండ్‌సెట్ కుడి వైపున కనిపిస్తాయి. రియల్‌మీ GT 8 ప్రో డిస్‌ప్లే 7,000 నిట్‌ల గరిష్ట ప్రకాశాన్ని అందిస్తుందని టిప్‌స్టర్ పేర్కొన్నాడు, దీనిని అతను 'నిజమైన ఫ్లాష్‌లైట్ స్క్రీన్' అని అభివర్ణించాడు. ఈ డిస్‌ప్లే 1 నిట్‌కు కూడా మసకబారుతుంది.

