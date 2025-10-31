  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Realme GT 8 Pro: హైపర్‌విజన్ AI చిప్ రియల్‌మీ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. నవంబర్ 20న లాంచ్..!

Realme GT 8 Pro: హైపర్‌విజన్ AI చిప్ రియల్‌మీ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. నవంబర్ 20న లాంచ్..!
x

Realme GT 8 Pro: హైపర్‌విజన్ AI చిప్ రియల్‌మీ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. నవంబర్ 20న లాంచ్..!

Highlights

రియల్‌మీ తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్, రియల్‌మీ GT 8 సిరీస్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ సిరీస్‌లో ఫ్లాగ్‌షిప్ రియల్‌మీ GT 8 ప్రో , రియల్‌మీ GT 8 ఉన్నాయి.

Realme GT 8 Pro: రియల్‌మీ తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్, రియల్‌మీ GT 8 సిరీస్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ సిరీస్‌లో ఫ్లాగ్‌షిప్ రియల్‌మీ GT 8 ప్రో , రియల్‌మీ GT 8 ఉన్నాయి. ఇటీవల, నవంబర్‌లో భారతదేశంలో రియల్‌మీ GT 8 ప్రోను విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. కంపెనీ ఇంకా ఖచ్చితమైన తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, ఒక టిప్‌స్టర్ ఫోన్ ఇండియా లాంచ్ తేదీ మరియు ఫీచర్లను టీజ్ చేశారు. హ్యాండ్‌సెట్ లాంచ్ తర్వాత ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

టిప్‌స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ తన X హ్యాండిల్‌లో, రియల్‌మీ GT 8 ప్రో నవంబర్ 20న భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుందని పేర్కొన్నారు. చైనాకు చెందిన టెక్ కంపెనీ నవంబర్‌లో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ ఇండియా లాంచ్‌ను ధృవీకరించిన తర్వాత ఈ సమాచారం వచ్చింది. హ్యాండ్‌సెట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్‌తో సహా వివిధ రిటైల్ ఛానెల్‌ల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

భారతీయ వేరియంట్ కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ధర ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, మద్దతు ఉన్న మైక్రోసైట్ ఈ ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని, ఇందులో హైపర్‌విజన్ AI చిప్ కూడా ఉంటుందని పేర్కొంది. చైనీస్ వెర్షన్ లాగానే, రియల్‌మే GT 8 ప్రోలో రికో GR-ఆధారిత ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది.

రియల్‌మీ GT 8 సిరీస్ (ఇందులో రియల్‌మే GT 8 ప్రో, రియల్‌మీ GT 8 ఉన్నాయి) అక్టోబర్ 21న చైనాలో ప్రారంభించబడింది. ఈ సిరీస్ బ్లూ, వైట్, గ్రీన్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రో మోడల్ 6.79-అంగుళాల QHD+ (1440×3136 పిక్సెల్స్) AMOLED ఫ్లెక్సిబుల్ డిస్‌ప్లేను 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 7000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 1.07 బిలియన్ రంగులు, 508ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 3200Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌తో కలిగి ఉంటుంది.

రియల్‌మీ జిటి 8 ప్రో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, 16GB వరకు LPDDR5X RAM , 1TB వరకు UFS 4.1 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో జత చేయబడింది. ఈ ఫోన్ 120W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతుతో 7,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. కెమెరా సెటప్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉంటాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick