Realme GT 7 Pro Price Drop: రియల్‌మీ GT 7 ప్రో భారీ డిస్కౌంట్.. ఇప్పుడు ధరెంతో తెలుసా..?

Realme GT 7 Pro Price Drop: రియల్‌మీ GT 7 ప్రో భారీ డిస్కౌంట్.. ఇప్పుడు ధరెంతో తెలుసా..?

Highlights

Realme GT 7 Pro Price Drop: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఫోన్‌పై గణనీయమైన ధర తగ్గింపును ప్రకటించినందున రియల్‌మీ GT 7 ప్రో ఇప్పుడు భారతదేశంలో మరింత సరసమైనదిగా మారింది.

Realme GT 7 Pro: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఫోన్‌పై గణనీయమైన ధర తగ్గింపును ప్రకటించినందున రియల్‌మీ GT 7 ప్రో ఇప్పుడు భారతదేశంలో మరింత సరసమైనదిగా మారింది. రియల్‌మీ GT 8 ప్రో లాంచ్‌కు ముందు ఈ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. మొదట రూ.59,999 ధరకు లభించిన ఇది ఇప్పుడు గణనీయంగా తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ధర వద్ద, స్మార్ట్‌ఫోన్ ఈ విభాగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఒకటిగా మారింది. ఇది 6,500 నిట్‌ల పీక్ బ్రైట్‌నెస్, ఫ్లాగ్‌షిప్-లెవల్ పనితీరు, అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

రియల్‌మీ GT 7 ప్రో ఆఫర్స్

12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ స్టోరేజ్‌తో రియల్‌మీ GT 7 ప్రో మార్స్ ఆరెంజ్ వేరియంట్ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.44,498కి అందుబాటులో ఉంది. ఇది రూ.15,501 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌ను సూచిస్తుంది. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు అనేక బ్యాంక్ ఆఫర్‌లను కూడా పొందవచ్చు. అదనంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్‌ఛేంజ్ చేసుకుంటే రూ.33,300 వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది. అయితే, ఈ ఎక్స్‌ఛేంజ్ విలువ మీ పాత ఫోన్ మోడల్ , స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

రియల్‌మీ GT 7 ప్రో స్పెసిఫికేషన్లు

రియల్‌మీ GT 7 ప్రో HDR10+, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్, 6,500 నిట్ప్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.78-అంగుళాల FHD+ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ (3x ఆప్టికల్ జూమ్) , 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. అదనంగా, ఫోన్ 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో 5,800mAh బ్యాటరీతో శక్తిని పొందుతుంది.

