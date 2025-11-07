Realme C85 5G: అదిరిపోయే ఫీచర్లతో రియల్మీ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్..!
Realme C85 5G: ఇటీవలే వియత్నాంలో కంపెనీ తాజా బడ్జెట్ 5G ఫోన్గా లాంచ్ అయిన Realme C85 5G త్వరలో భారతదేశంలో లాంచ్ కావచ్చు. కొత్త లీక్ ప్రకారం, కంపెనీ తన C-సిరీస్ లైనప్ను దేశంలో విస్తరించాలని యోచిస్తోంది, ఈ నెలాఖరులో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. Realme C85 5G దాదాపు Realme 15x లాగానే ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అదే లీక్ వల్ల Redmi రాబోయే నెలల్లో భారతదేశంలో తన Redmi 15C లైనప్ మరియు Redmi Note 15 సిరీస్ను లాంచ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని కూడా సూచిస్తుంది.
ధర
టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ చేసిన X-పోస్ట్ ప్రకారం, ఇటీవల వియత్నాంలో లాంచ్ అయిన Realme C85 5G ఈ నెలాఖరులో భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ అక్టోబర్లో భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన Realme 15x 5G లాగానే ఉంటుంది. 6GB+128GB వేరియంట్ రూ.16,999 ధరతో ప్రారంభమవుతుంది.
ఒకే ఒక్క తేడా ఏమిటంటే Realme C85 5G మోడల్ 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా, 45W ఛార్జింగ్ స్పీడ్తో వస్తుంది, అయితే Realme 15x 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా, 60W SuperVOOC వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంది. అందువల్ల, రాబోయే ఫోన్ ధర దేశంలో ప్రస్తుత 15x కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేయవచ్చు.
ఫీచర్లు
Redmi 15C ఈ నెలలో భారతదేశంలో కూడా లాంచ్ అవుతుందని కూడా అదే పోస్ట్లో పేర్కొంది. అయితే, ఇది 4G లేదా 5G అవుతుందో లేదో వారు పేర్కొనలేదు, ఎందుకంటే రెండూ ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. Redmi 15C 4G మీడియాటెక్ హెలియో G81-అల్ట్రా చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, అయితే Redmi 15C 5G మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది.
ఈ బ్రాండ్ రెడ్మి నోట్ 15 సిరీస్ను భారత మార్కెట్కు కూడా తీసుకురావాలని యోచిస్తోందని, కానీ జనవరి 2026 కి ముందు కాదని టిప్స్టర్ పేర్కొన్నాడు. ఆగస్టులో చైనాలో ప్రారంభించబడిన రెడ్మి నోట్ 15 ప్రో, నోట్ 15 ప్రో+ జనవరి మధ్య నాటికి భారతదేశంలో అమ్మకానికి వస్తాయని, రెడ్మి నోట్ 14 లైనప్కి "చాలా పోలి ఉంటుంది" అని గతంలో వచ్చిన లీక్కు ఇది మద్దతు ఇస్తుంది.